La cantante Natalia Jiménez se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de revelar a través de sus redes sociales los momentos de pánico que vivió en un avión que sufrió una falla en pleno vuelo.

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¿Qué le pasó a la aeronave en la que viajaba Natalia Jiménez, amiga de Yeison Jiménez?

La cantante española compartió un primer video en su cuenta de Instagram en donde aparecía contando un primer percance que había tenido la aeronave en la que iba viajando.

Al parecer, tras haber despegado el piloto y copiloto detectaron una falla en el avión y decidieron devolverse al aeropuerto para no correr riesgos.

Ante este retraso, la cantante publicó la situación que pasó para avisarles a sus fanáticos que la esperaban en concierto, sin embargo, aseguraba que había tenido un gran susto, sin imaginarse que volvería a tener otro percance horas después aún más grave.

Vi mi vida pasar dentro del avión, se puso muy feo.

Un hecho que recordó la tragedia del cantante Yeison Jiménez el pasado 10 de enero cuando viajaba de Paipa, Boyacá hacia Medellín, Antioquia.

Natalia Jiménez estuvo en homenaje póstumo a Yeison Jiménez. (Fotos Canal RCN y AFP: Rich Fury)

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Video del percance que sufrió la cantante Natalia Jiménez en pleno vuelo

Horas después, la cantante compartió un segundo video, en este se observa a Natalia y a sus acompañantes llenos de pánico orando y tapándosen los oídos por el aparente fuerte sonido que estaba haciendo la aeronave por el aparente fallo que presentaba.

La cantante reveló que tuvo que ser cambiada de aeronave y que por mala fortuna el segundo avión también presentó fallas.

Al parecer, según Jiménez, el problema se presentó en la válvula de presurización de la aeronave lo que ocasionó que se subiera la temperatura del avión y hasta saliera humo y sonaran unas alarmas de aviso dentro de este.

Nos hemos subido a un segundo avión y nos hemos encontrado con el mismo problema, tiene una falla en la válvula de presurización, ha empezado mucho ruido, se recalentó, ha salido humo, sonó la alarma y se puso terrible.

Natalia en su video se mostró asustada y hasta llorando, una sensación que logró calmar hasta que la aeronave pudo aterrizar, fue allí donde agradeció a la vida porque no ocurriese una tragedia.

Es la primera vez que nos pasa y estoy temblando, quiero llorar.

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¿Cómo reaccionó Natalia Jiménez al susto que vivió en pleno vuelo?

La cantante junto a su publicación comentó que, después de este gran susto y momentos de pánico solo podía agradecer que todos salieron ilesos.

Pánico en el aire, segundo avión que nos falla en vuelo. Lo más importante es que todos estamos bien.

Como era de esperarse esta publicación de Natalia Jiménez generó gran revuelo en redes sociales, ya que muchos de sus seguidores y colegas expresaron su preocupación por ver el susto que vivió la cantante de española.

Muchos recordaron la tragedia del cantante Yeison Jiménez, gran amigo de Natalia, y por eso agradecieron también a la vida el hecho que la española y sus acompañantes hayan salido bien librados de esos dos percances aéreos.