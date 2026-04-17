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Sonia Restrepo reaparece en redes rompiendo en llanto por Yeison Jiménez: esto pasó

La viuda de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo reaparece en videos que publicó la banda del artista, en donde ella recibe un homenaje.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sonia Restrepo reaparece entre lágrimas por Yeison Jiménez
Sonia Restrepo conmueve al reaparecer llorando por Yeison Jiménez. (Foto/ Buen día, Colombia)

El pasado viernes 10 de enero, el cantante de música popular, Yeison Jiménez, cumplió tres meses de fallecido y tras su partida, ha recibido muchos homenajes para honrar su memoria y legado.

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Precisamente, uno de los últimos homenajes que recibió la viuda, Sonia Restrepo, lo recibió en medio de la celebración de una boda a la que fue invitada, pues se casó uno de los amigos más cercanos del artista.

Se supo que la Sonia había reaparecido en redes en dicho festejo y que recibió el homenaje en mención, pero, en las últimas horas se conoció de cerca el momento en el que ella recibe este gran regalo que, sin duda, le generó demasiada sensibilidad.

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¿Cómo reapareció Sonia Restrepo en redes sociales?

A través de la cuenta de Instagram de la banda de Yeison Jiménez, revelaron un carrusel de fotos y videos en donde aparece Sonia Restrepo en el matrimonio de César García, gran amigo cercano del cantante.

Sonia Restrepo se quiebra en redes al recordar a Yeison Jiménez
Sonia Restrepo reaparece entre lágrimas por Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

En la publicación se ve con claridad de cerca el momento en el que su amigo le da a la viuda un gran regalo, pues recibió un enorme cuadro con la imagen de Yeison su firma y su lema, ‘Con el corazón’.

En el clip se ve que, antes de ver esta sorpresa, Sonia llora y así quedó registrado en videos y fotos; de hecho, así respondió a las críticas que le estaban llegando por supuestamente olvidar a su fallecido esposo, saliendo de fiesta.

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Es que no era cualquier celebración, era la boda de uno de los amigos más cercanos de Jiménez y por supuesto, ella y Lina Jiménez no podían faltar.

¿Qué quiere hacer Sonia Restrepo con el legado de Yeison Jiménez?

En los últimos días empezó a circular supuestas revelaciones de Ciro Quiñonez, en donde habría mencionado lo que Sonia Restrepo quería hacer con el dinero de Yeison Jiménez.

Sonia Restrepo conmueve al reaparecer llorando por Yeison Jiménez
Sonia Restrepo se quiebra en redes al recordar a Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con lo dicho, es que a la viuda del cantante no le importa el dinero, por eso dijo Ciro que estaba “desinteresada” del tema, pues lo que ella quería era que su prioridad era que se cumpliera con la voluntad de Yeison.

Aunque para muchos esto fue una gran decisión, otros la cuestionaron por supuestamente “no pensar en le futuro de sus hijos”. Sin embargo, sin duda, ella ha pensado en todo, pero lo que menso le importa es el dinero si no está su amado.

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