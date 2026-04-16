Sonia Restrepo habría revelado qué quiere hacer con la herencia de Yeison Jiménez

Y eison Jiménez cumplió tres meses de haber fallecido y tras su partida, su nombre sigue sonando en las redes sociales y en los portales de noticias, pues la nostalgia y el dolor que dejó es tan grande que, para sus seres amados, pareciera mentira que ya no está.

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Luego de su caída en aquel sábado 10 de enero en medio de un trágico accidente aéreo, el artista se volvió inmortal para su familia, amigos y fanáticos quienes honran su memoria y legado con su música y sus proyectos.

Ese sigue siendo el caso de Sonia Restrepo, su esposa y madre de sus tres hijos, quien volvió a ser noticia luego de unas revelaciones que habría hecho Ciro Quiñonez sobre lo que ella quiere hacer con el legado que dejó el cantante.

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¿Qué quiere hacer Sonia Restrepo con lo que dejó Yeison Jiménez?

Según información en redes y portales web, Ciro Quiñonez habría hablado de su amistad y cercanía con Yeison Jiménez, tocando precisamente el tema del legado de artista y, habría hecho una revelación que sorprenderá.

La decisión de Sonia Restrepo sobre la herencia de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con el cantante, Sonia Restrepo no querría el dinero de su difunto esposo, sino que su prioridad es cumplir la voluntad de lo que él quería hacer.

"Está súper desinteresada en el tema económico. No quiso", habría dicho Ciro Quiñonez al revelar lo que supuestamente dijo Sonia.

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Al conocerse esta versión del artista, en las redes sociales, los internautas no dudaron en opinar y precisamente hay comentarios divididos, pues, por un lado, algunos creen que hace bien ser “desinteresada”, pero, otros dicen que debería pensar más en el futuro de sus hijos.

¿Por qué Sonia Restrepo ya había sido criticada?

En marzo, Sonia Restrepo apareció en las redes sociales de su cuñada Lina Jiménez, pues fueron a celebrar el matrimonio de uno de los amigos más cercanos a Yeison y eso desató una ola de críticas.

Sonia Restrepo habría revelado qué hará con la herencia de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Lo que se decía en redes, es que la cuestionaban por “ya salir de fiesta” durante el luto por la muerte de su esposo, desconociendo que estaba acompañando a un amigo importante, quien, en su propia fiesta, honró a Jiménez con un regalo que le dio a la viuda.

Con su conmovedora reacción, Sonia respondió a las críticas, revelando que su dolor no se superará.