La abuela mostró su cambio físico con una foto creada con IA; muchos no podían creer el resultado

La abuela, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir una imagen que rápidamente despertó comentarios y reacciones en plataformas digitales.

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¿Cuál fue la foto con inteligencia artificial que compartió La Abuela?

Desde su salida de La casa de los famosos Colombia, Aleyda Gaviria Echeverry, conocida en redes sociales como La Abuela, ha mantenido una comunicación constante con sus seguidores a través de las diferentes plataformas digitales.

En esta oportunidad, la creadora de contenido compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores. La imagen llamó la atención porque fue elaborada con inteligencia artificial (IA), una herramienta que permite modificar o recrear fotografías mediante procesos digitales.

La abuela causó revuelo al publicar una fotografía suya / (Foto del Canal RCN)

En la publicación, La Abuela mostró una versión de sí misma con rasgos diferentes a los que suele exhibir en sus fotografías habituales. La imagen presentó una apariencia más juvenil y con cambios físicos evidentes, situación que llevó a los usuarios a comentar la publicación.

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No es la primera vez que la influenciadora utiliza este tipo de herramientas. Durante los últimos meses ha publicado varias imágenes generadas o modificadas con inteligencia artificial para mostrar distintas versiones de cómo luciría físicamente bajo diferentes escenarios creados digitalmente.

La fotografía se convirtió rápidamente en tema de conversación entre sus seguidores, quienes dejaron mensajes reaccionando al resultado mostrado por la creadora de contenido.

¿Cómo fue la participación de La abuela en La casa de los famosos Colombia?

La abuela hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y se convirtió en una participante ampliamente comentada de la competencia.

La influenciadora oriunda de Caldas, ingresó al programa respaldada por la comunidad que la sigue en redes sociales y logró obtener protagonismo durante las primeras semanas.

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Uno de los momentos más recordados de su paso por el reality ocurrió durante "La línea de la vida", donde compartió varios episodios de su historia personal. Allí relató situaciones que marcaron su infancia y explicó algunas de las dificultades que enfrentó.

Finalmente, abandonó la competencia en marzo, una salida que llegó después de manifestar que el desgaste emocional y físico de la experiencia había sido significativo para ella.