Así habría reaccionado Melissa Gate a la eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia

La eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia desató todo tipo de reacciones en redes sociales, incluida la de Melissa Gate, quien no habría ocultado su postura frente a la salida de la polémica influenciadora.

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¿Cómo reaccionó Melissa Gate a la eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia?

En redes sociales comenzó a circular un corto audiovisual en el que Melissa Gate parece dar su opinión sobre la reciente eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia, ocurrida durante la gala del pasado lunes 13 de abril, tras obtener la mayor cantidad de votos negativos.

Karola es eliminada en votación negativa en La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

En el video, Gate menciona que tiene muchas cosas contundentes que decir sobre lo sucedido y, posteriormente, lanza una serie de comentarios con los que deja entrever que, al menos ella, logró llegar al segundo lugar, mientras que Karola quedó por fuera del top 10 tras ser eliminada.

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Así mismo, señaló que solía perdonar a quienes la atacaban en el pasado, pero que su fanaticada no.

“La perdedora, la número dos, querida, pero primer buenos días y después onceavo puesto (risas), qué pesar y tres tristezas. Ustedes saben que yo perdono, pero la pandilla no”, mencionó en dicho video.

Lo cierto es que sus palabras no pasaron desapercibidas y, como era de esperarse, encendieron las redes sociales, donde muchos no tardaron en reaccionar tanto a su mensaje como a la reciente salida de Karola del reality.

¿Por qué hay enemistad entre Karola y Melissa Gate?

Vale la pena recordar que la enemistad entre Karola y Melissa Gate se originó durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, a raíz de la relación amistosa que Gate desarrolló con Emiro Navarro, mejor amigo de Karola.

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A partir de esto, Karola aseguró que Emiro se estaba dejando influenciar negativamente por Melissa Gate y que ella estaba afectando su juego. Esto provocó que Gate reaccionara de forma contundente y despectiva hacia ella, y desde entonces ambas han mantenido una rivalidad constante.