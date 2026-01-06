Alejandro Estrada reapareció sosteniendo los 400 millones de pesos tras ganar La casa de los famosos

Alejandro Estrada volvió a acaparar la atención de sus seguidores tras reaparecer públicamente sosteniendo el maletín con los 400 millones de pesos que obtuvo al coronarse como ganador de La casa de los famosos Colombia. La imagen se viralizó en redes sociales y desató una ola de reacciones entre los internautas, quienes celebraron el triunfo del actor luego de convertirse en el participante más respaldado por el público en la gran final del reality.

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¿Cómo fue la reaparición de Alejandro Estrada tras La casa de los famosos Colombia?

Durante la mañana de este lunes 1 de junio, el reconocido actor Alejandro Estrada hizo su primera aparición pública tras ganar La casa de los famosos Colombia. El artista fue invitado al matutino Buen día, Colombia, del Canal RCN, donde presumió el maletín que simbolizaba los 400 millones de pesos que obtuvo como ganador del reality.

¿Cuánto ganó Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se observó al actor sosteniendo con firmeza el maletín mientras Ana Karina Soto, una de las presentadoras, se ofreció a cargarlo para que estuviera más cómodo. Sin embargo, Estrada aseguró que prefería llevarlo él mismo, al señalar que podía hacerlo sin problema.

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“Ya me di cuenta de que yo puedo cargarlo solo, no necesito alivianarlo”, comentó Estrada, provocando risas entre los presentes.

Más adelante, el ganador del programa también bromeó sobre su preocupación por perder de vista el maletín. No obstante, vale la pena recordar que este únicamente simbolizaba el premio obtenido y no contenía el dinero en su interior.

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¿Qué otro premio obtuvo Alejandro Estrada tras ganar La casa de los famosos Colombia?

Además de coronarse como ganador y llevarse una maleta con 400 millones de pesos colombianos, Estrada asumió un momento simbólico dentro del programa al ser el último participante en salir de la casa de El Jefe. Con este acto, también fue el encargado de apagar las luces del lugar, cerrando así oficialmente la temporada, una tradición que marca el final de cada entrega.