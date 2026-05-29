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Layno presenta TUCUTU, su nuevo sencillo afrocaribeño, así suena

Esta es una canción inspirada en el afrobeat, el Caribe colombiano y sus raíces en Santa Marta.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Fer Ariza y Nacho
Foto Freepik

El artista samario Layno, nombre artístico de Juan Manuel Palma Restrepo, lanzó “TUCUTU”, su nuevo sencillo. Con esta canción, el cantante de 22 años busca mostrar una propuesta musical conectada con el afrobeat, los sonidos tropicales y la cultura del Caribe colombiano.

Layno nació en Santa Marta y creció en Pescaito, uno de los barrios más reconocidos de la ciudad. Desde allí ha construido una propuesta artística que busca diferenciarse dentro de la música urbana en Colombia.

¿Qué es TUCUTU, el nuevo lanzamiento de Layno?

“TUCUTU” es una canción que mezcla afrobeat con sonidos tropicales. El sencillo fue escrito por Layno junto al productor Roxha, quien también estuvo a cargo de la producción musical.

La canción tiene una base rítmica pensada para el baile, pero también busca mostrar parte de la identidad del artista. Aunque la letra puede parecer una historia dedicada a una mujer, el concepto de la canción tiene otro significado.

En este tema, esa figura representa la inspiración del artista: el Caribe, la música afro, el ambiente de la costa y todo lo que influye en su proceso creativo.

¿Cómo refleja Layno su identidad afrocaribeña en TUCUTU?

La identidad afrocaribeña es uno de los elementos principales de la canción. Layno utiliza ritmos actuales, pero los mezcla con sonidos y referencias culturales relacionadas con Santa Marta y el Caribe colombiano.

La imagen del lanzamiento también va en esa dirección. La portada del sencillo utiliza colores vivos y elementos asociados con la naturaleza, la playa y la cultura afro. Estos detalles acompañan el mensaje de la canción y refuerzan la idea de un proyecto nacido desde el Caribe.

Con “TUCUTU”, Layno quiere abrirse espacio dentro de la escena musical colombiana. El artista hace parte de una nueva generación que está explorando sonidos internacionales, como el afrobeat, sin dejar de lado las influencias locales.


El lanzamiento también representa una carta de presentación para su proyecto artístico. A través de esta canción, Layno muestra el tipo de sonido que quiere desarrollar: una mezcla entre ritmo urbano, ambiente tropical y referencias al Caribe.

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