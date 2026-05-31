Juanda Caribe confirmó que se quedó sin casa tras ruptura con Sheila Gándara: "me la desgranaron"

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe, uno de los finalistas de esta tercera temporada, continúa apoderándose del debate, pues en las últimas horas el exparticipante habló por primera vez de la situación que enfrenta con Sheila Gándara, su expareja.

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre la situación que enfrenta tras su ruptura con Sheila Gándara?

Y es que, a raíz de las declaraciones que ofreció Juanda Caribe en medio de un live que hizo junto a Mariana Zapata,dejó en evidencia que ya está al tanto de lo que ocurrió con la madre de su hijo mientras él estaba al interior del reality de convivencia, además de hacer fuertes revelaciones sobre las consecuencias que esto le trajo a su vida.

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"....El restaurante, yo tenía socios, mi papá lo compró 100%, ya no tengo socios, el único socio es mi papá, la casa si me la desgranaron", dijo el barranquillero para confirmar que tras el fin de su relación se quedó sin casa.

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¿Qué pasará entre Juanda Caribe y Mariana Zapata? El exparticipante sorprendió con declaración

Además de confirmar que se acabó su hogar con Gándara, el finalista de esta edición, no dudó en aprovechar este espacio para hablar de sus intenciones con Mariana, a quien tuvo la oportunidad de conocer durante la competencia y con quien ha logrado fortalecer una gran amistad.

"Entonces yo te dijo algo Mari, y te lo digo de cora, yo no quiero ir a expobelleza por hacer plan, quiero ir para apoyarte, y voy a ser tu jefe de campaña, y después cuando salgas de esa vaina, me llevas a donde tu quieras llevarme", dijo el imitador dejando claro cuáles son sus planes con la antioqueña.

Juanda Caribe habló de las consecuencias tras su ruptura con Sheila. Foto | Canal RCN.

Frente a su llegada a su natal Barranquilla, 'Caribe', quien anteriormente expresó su deseo de ser recibido con una caravana por las principales calles de la ciudad, cambió de opinión, pues cuando lo dijo no se imaginó que no sería él quién se llevaría los 400 millones de pesos.

Juanda Caribe reveló que se quedó sin casa. Foto | Canal RCN.

No obstante, Zapata le hace ver que, aunque no se llevó el título de ganador, para quienes sí lo apoyaron en las votaciones él si lo es, por lo tanto, sí se merece una bienvenida en las que sus seguidores lo hagan sentir como el gran jugador que fue.