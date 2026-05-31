Sheila Gándara sacudió las redes tras presunta respuesta a Juanda Caribe: "yo dejo que hablen"

La polémica por la situación que enfrenta Juanda Caribe tras su salida de La casa de los famosos Colombia continúa, pues a raíz de las declaraciones que recientemente dio el exparticipante en una transmisión en vivo que hizo junto a Mariana Zapata, Sheila Gándara se habría sumado a la controversia al responder en redes sociales.

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¿Qué respondió Sheila Gándara tras las declaraciones de Juanda Caribe?

A través de su cuenta de TikTok, en donde la joven creadora de contenido ha construido una comunidad de miles de seguidores y en donde se ha mostrado bastante activa, reapareció con un mensaje que no pasó desapercibido entre los internautas, especialmente por las declaraciones de su expareja.

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"Yo siempre dejo que hablen porque total el tiempo pone en todo su lugar y las cosas se demuestran solas", señaló Gándara en un videoclip que rápidamente alimentó la conversación y el debate que se ha generado en torno al tema.

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Y aunque la joven influenciadora no dio nombres, los usuarios de esta red social asociaron sus palabras con lo que viene sucediendo con Juanda, pues justamente su publicación se dio luego de que el exparticipante diera a conocer que ya estaba enterado de lo que había sucedido mientras él estaba en el reality de convivencia.

Sheila Gándara causó revuelo tras publicar curioso mensaje. Foto Canal RCN.

¿Qué dijo Juanda Caribe sobre su situación con Sheila Gándara?

Y a proposito de la indirecta que dejó Sheila, cabe señalar que, todo se dio a raíz de una aparición pública que hizo el barranquillero en donde por primera vez se pronunció sobre su situación, puntualmente por su ruptura y el escándalo que esto generó afuera.

"Ya sé mi situación, sé que estoy soló, le deseo todo el éxito del mundo a la otra persona, me quedo con lo bueno, lo malo vamos a dejarlo hasta ahí", dijo el imitador.

Sin embargo, en la misma transmisión aclaró que, por ahora, debe resolver todos estos temas personales e hizo énfasis en que, en este momento, no le corresponde a él dar declaraciones, pues cuando considere que sea oportuno lo hará.

"No quiero hablar mal de nadie, en verdad quiero salir de la casa en un son en mi corazón que no quiero que me lo quite nadie, quiero una alegría que no quiero que me la quite nadie", agregó el costeño insistiendo en que también quiere vivir por y para su hija Victoria.