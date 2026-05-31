Mariana le dice a Juanda Caribe que solo serán buenos amigos

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La transmisión en vivo que hizo la creadora de contenido Mariana Zapata, junto al finalista de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe, sigue dando bastante de qué hablar por todos los temas que tocaron durante su conversación en vivo con los fanáticos.

Mariana Zapata dejó claro que NO tiene nada con Juanda Caribe y que solo son amigos/ Archivo RCN

Recordemos que uno de los temas que más se viralizó en redes sociales fue cuando el cantante habló sobre su relación con Sheila, mamá de su hija, con quien, al parecer, no está interesado en retomar la relación.

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Mariana Zapata dejó claro que NO tiene nada con Juanda Caribe y que solo son amigos

En medio de la transmisión, hubo otro tema que también cobró protagonismo y fue cuando algunos internautas tildaron a Mariana de "moza", por supuestamente haber ofrecido y recibido coqueteos por parte del también comediante. Él quiso defenderla de inmediato, asegurando que ella no era nada de eso, porque, como bien le habían dejado claro, ella no sostenía ningún vínculo con la mamá de su hija.

Lo sorpresivo no estuvo en la respuesta de Juanda, sino en el comentario que la creadora de contenido lanzó después, dejando claro que ella no tiene ninguna relación con el barranquillero que trascienda la amistad.

"Por un lado, no tienes a nadie y, por otro, yo no soy nada tuyo, solo somos amigos, amigos del corazón", expresó Mariana, de manera contundente, a lo que Juanda la apoyó diciendo que entre ellos no hay nada más allá de eso.

¿Cómo reaccionaron los internautas luego de que Mariana Zapata asegurara públicamente que solo tenía una relación de amistad con Juanda Caribe?

Como era de esperarse, las reacciones de los internautas que estaban siguiendo en vivo todo lo que decían no se hicieron esperar. Unos, elogiaron la bonita amistad que habían construido y defendían que, por encima de cualquier diferencia, debían seguir conservando el vínculo que habían creado.

Otros, por su parte, no estaban muy contentos con el junte de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia y dejaron claro que Juanda había arriesgado su hogar por una persona que evidentemente lo estaría enviando a la friendzone, o que estaba diciendo que solo eran amigos para calmar el hate en redes sociales.

Mariana Zapata desmiente rumores de romance con Juanda Caribe/ Archivo RCN