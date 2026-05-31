¿Qué respondió Juanda Caribe cuando le pidieron que se disculpara con Sheila?

Juanda Caribe sigue siendo tendencia en redes sociales tras la transmisión en vivo que hizo junto a 2 de sus amigos de La casa de los famosos Colombia: Mariana Zapata y Campanita, quienes aprovecharon para hablar sobre algunos de los temas que más sonaron durante su estadía en la competencia.

Juanda asegura que NADIE sabe lo que realmente está pasando aquí afuera/ Archivo RCN

Entre los temas, hubo uno que fue el que se llevó el protagonismo de la transmisión; se trató de su situación sentimental con Sheila, quien es la mamá de su hija y quien fue su compañera sentimental hasta poco días después de su participación en el reality de convivencia, pero con quien presuntamente ahora ya no tendría una relación.

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¿Qué respondió Juanda Caribe cuando le pidieron públicamente que se disculpara con Sheila?

En medio de la transmisión, el también cantante recibió una sugerencia que no fue para nada de su agrado, pues le pidieron que se disculpara públicamente con Sheila por los momentos difíciles que le había hecho pasar, aludiendo a los supuestos coqueteos que hubo por parte de Juanda con Mariana Zapata durante los últimos meses de competencia. El barranquillero no tardó en reaccionar.

"Hey, m13erd4, loco, de verdad ustedes no conocen nada, tiene que estar suave todavía porque ustedes no conocen muchas vainas. Yo estaba encerrado, ¿ya me entiendes?, yo estaba encerrado y yo no sabía qué estaban diciendo ni qué estaban haciendo. Pero yo no voy a hablar más de eso; eso se arregla acá afuera. Lo único que voy a decir es: "Todo bien, no pasa nada, ya no pasa nada. La gente ser tan atrevida, si yo no he visto nada de eso, mi gente", expresó.

¿Qué información tiene Juanda Caribe sobre su situación sentimental hasta el momento?

Las palabras del barranquillero no quedaron ahí y aprovechó su transmisión para dejar claro que, aunque ya ha tenido contexto por parte de su familia y amigos, aún no ha podido ver por cuenta propia su celular, ni todo lo que se ha dicho. Hasta el momento, según sus palabras, solo ha tenido el celular de su mamá en su mano y a su mamá la tienen bloqueada, entonces no ha podido ver nada.

Culminó diciendo que, adicional a las redes sociales, él mismo fue quien le pidió a sus amigos y familiares que no le dieran información que pudiera alterar su regreso orgánico a la realidad y que con el tiempo iría resolviendo cada uno de los temas que están pendientes aquí afuera.

Él mismo fue quien le pidió a sus amigos y familiares que no le dieran información que pudiera alterar su regreso orgánico a la realidad/ Archivo RCN