Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así respondió Juanda Caribe cuando le pidieron que se disculpara con Sheila: "ustedes no saben nada"

El cantante Juanda Caribe se despachó en redes cuando los seguidores le mencionaron a la mamá de su hija, Sheila.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
¿Qué respondió Juanda Caribe cuando le pidieron que se disculpara con Sheila?
¿Qué respondió Juanda Caribe cuando le pidieron que se disculpara con Sheila?/ Archivo RCN

Juanda Caribe sigue siendo tendencia en redes sociales tras la transmisión en vivo que hizo junto a 2 de sus amigos de La casa de los famosos Colombia: Mariana Zapata y Campanita, quienes aprovecharon para hablar sobre algunos de los temas que más sonaron durante su estadía en la competencia.

Juanda asegura que NADIE sabe lo que realmente está pasando aquí afuera
Juanda asegura que NADIE sabe lo que realmente está pasando aquí afuera/ Archivo RCN

Entre los temas, hubo uno que fue el que se llevó el protagonismo de la transmisión; se trató de su situación sentimental con Sheila, quien es la mamá de su hija y quien fue su compañera sentimental hasta poco días después de su participación en el reality de convivencia, pero con quien presuntamente ahora ya no tendría una relación.

Artículos relacionados

 

¿Qué respondió Juanda Caribe cuando le pidieron públicamente que se disculpara con Sheila?

En medio de la transmisión, el también cantante recibió una sugerencia que no fue para nada de su agrado, pues le pidieron que se disculpara públicamente con Sheila por los momentos difíciles que le había hecho pasar, aludiendo a los supuestos coqueteos que hubo por parte de Juanda con Mariana Zapata durante los últimos meses de competencia. El barranquillero no tardó en reaccionar.

"Hey, m13erd4, loco, de verdad ustedes no conocen nada, tiene que estar suave todavía porque ustedes no conocen muchas vainas. Yo estaba encerrado, ¿ya me entiendes?, yo estaba encerrado y yo no sabía qué estaban diciendo ni qué estaban haciendo. Pero yo no voy a hablar más de eso; eso se arregla acá afuera. Lo único que voy a decir es: "Todo bien, no pasa nada, ya no pasa nada. La gente ser tan atrevida, si yo no he visto nada de eso, mi gente", expresó.

¿Qué información tiene Juanda Caribe sobre su situación sentimental hasta el momento?

Las palabras del barranquillero no quedaron ahí y aprovechó su transmisión para dejar claro que, aunque ya ha tenido contexto por parte de su familia y amigos, aún no ha podido ver por cuenta propia su celular, ni todo lo que se ha dicho. Hasta el momento, según sus palabras, solo ha tenido el celular de su mamá en su mano y a su mamá la tienen bloqueada, entonces no ha podido ver nada.

Culminó diciendo que, adicional a las redes sociales, él mismo fue quien le pidió a sus amigos y familiares que no le dieran información que pudiera alterar su regreso orgánico a la realidad y que con el tiempo iría resolviendo cada uno de los temas que están pendientes aquí afuera.

Él mismo fue quien le pidió a sus amigos y familiares que no le dieran información que pudiera alterar su regreso orgánico a la realidad
Él mismo fue quien le pidió a sus amigos y familiares que no le dieran información que pudiera alterar su regreso orgánico a la realidad/ Archivo RCN

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia. Juanda Caribe

Juanda Caribe habló por primera vez sobre sus fotos en un motel y contó su versión: ¿qué dijo?

Juanda Caribe causó revuelo al destapar su verdad respecto a las acusaciones que recibió por las fotos suyas en un motel.

Qué pasó con el papá de Juanda Caribe: esta fue la delicada advertencia que recibió Juanda Caribe

Juanda Caribe expuso las delicadas advertencias que recibió su papá

El barranquillero contó detalles de los momentos de tensión que vivió su familia por personas intolerantes.

Sheila Gándara y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Sheila Gándara sacudió las redes tras presunta respuesta a Juanda Caribe: "yo dejo que hablen"

Sheila Gándara reapareció en las últimas horas con contundente mensaje en el que habría respondido a Juanda Caribe.

Lo más superlike

Alexa Torrex y Beba aparecen juntas tras el fin de La casa de los famosos Colombia 3. La casa de los famosos

Beba y Alexa Torrex sorprendieron al aparecer juntas tras La casa de los famosos; ¿nueva amistad?

Beba y Alexa Torrex sorprendieron al aparecer juntas tras La casa de los famosos generando expectativa sobre sus proyectos.

La foto que marcó la despedida de Yulixa Toloza y conmovió a muchos Viral

Sale a la luz emotiva imagen de las honras fúnebres de Yulixa Toloza

Necropsia de Yulixa Toloza destapó hallazgos que estremecen la investigación Viral

Caso de Yulixa Toloza: Necropsia arrojó nuevos detalles de su muerte

Nicky Jam en Bogotá Nicky Jam

Habilitan nueva boletería para el concierto de Nicky Jam en Bogotá: ¿cómo conseguir las entradas?

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”