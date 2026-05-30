Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, tras convivir por más de cuatro meses en un entorno donde la convivencia, la estrategia y la competencia eran clave para avanzar ciclo a ciclo.

Fanáticos le piden a Alejandro no tomar decisiones sin ver todo con calma/ Archivo RCN

El actor supo sortear cada uno de los obstáculos que representó el reality, y demostró ser el merecedor de los 400 millones de pesos y del amor de millones de colombianos y fanáticos en diferentes rincones del mundo.

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¿Alejandro Estrada compartirá los 400 millones de pesos que ganó en La casa de los famosos Colombia?

En la última semana, Colombia se abrió en un gran debate tras una conversación que hubo entre 'Los especialistas', quienes acordaron compartir el premio, en caso de que alguno llegase a ganar el programa. Mientras adentro se mostraban emocionados con la idea, afuera los equipos de trabajo, los familiares y los seguidores de Alejandro NO estuvieron muy entusiasmados con la noticia, asegurando que Alejandro no necesitaba unir fuerzas con Tebi, ya que durante todo el reality se había demostrado que el apoyo que él tenía era superior al del paisa.

Anoche, tras coronarse como el ganador de la tercera temporada de la casa más famosa de Colombia, el cucuteño dio declaraciones donde le agradeció a su público por el enorme apoyo, y también se refirió a la repartición de sus 400 millones.

"El premium es mío, está clarísimo, fui el ganador, solo un ganador, como dicen Carla y Marcelo, sencillamente que siempre tuve pensado desde muy corto momento para el que se uniera a mí, tener un detalle considerable y lo voy a hacer, voy a cumplir. Ese fue mi grupo de apoyo, y no es fácil en un formato como este llegar solo", expresó Alejandro.

¿Tebi Bernal y Alexa Torrex aceptarán parte del premio de Alejandro Estrada en la casa de los famosos Colombia?

Aunque Tebi Bernal aún no se ha pronunciado al respecto, Alexa sí lo hizo y expresó que, luego de leer todos los comentarios ofensivos y malintencionados que estaban haciendo sobre ella, prefería no aceptar nada de lo que generosamente Alejandro les quiere compartir. Aseguró que su amistad está por encima del dinero y que su mayor premio fue vivir la experiencia y llevarse personas lindas.

Añadió que, aunque no ha hablado con Tebi, se atrevería a asegurar que, una vez él vea el revuelo que hay afuera, tampoco aceptará dinero por parte de Alejandro, porque el orgullo no se lo permitiría.

Alejandro reveló que, aunque el ganador fue él, no lo hubiese logrado solo/ Archivo RCN