Mariana Zapata habría usado el mismo vestido de Melissa Gate en la final de La casa de los famosos: ¿coincidencia?

La final de La casa de los famosos Colombia, continúa apoderándose de la conversación en redes sociales, y no solo por el triunfo de Alejandro Estrada como ganador de esta tercera temporada, también por otros detalles que han salido a la luz y que se dieron en medio de la gala del pasado viernes 29 de mayo.

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¿Mariana Zapata usó el mismo vestido de Melissa Gate en la final de La casa de los famosos Colombia 2026?

Y es que, en medio del interés que sigue generando la final del reality de convivencia, recientemente empezó a circular una imagen en redes sociales en las que los internautas hicieron una comparación de un recordado vestido que utilizó Melissa Gate en su participación, y el que usó Mariana Zapata para la final de esta tercera temporada.

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De acuerdo con las imágenes y videos que rápidamente se convirtieron en tendencia en plataformas digitales, se puede apreciar en primer lugar, a Melissa luciendo un vestido largo color rojo que cuenta con unas aberturas en la parte de los hombros y que la exparticipante usó durante la gala de eliminación de Yaya Muñoz el año pasado.

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En contraparte, se observa el vestido de Mariana, habitante de la casa en esta temporada, quien a través de sus historias mostró con detalle el particular atuendo.

Comparan vestido de Mariana Zapata con uno de Melissa Gate. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue el vestido que usó Mariana Zapata y que fue comparado con el usó Melissa Gate en la temporada anterior?

Como era de esperarse, la coincidencia en los trajes que utilizaron ambas antioqueñas en diferentes momentos y situaciones del programas, desató una ola de reacciones entre los usuarios de las redes sociales, pues no se guardaron nada respecto al tema que, para muchos, fue bastante evidente, y para otros, algo que no tuvo mayor trascendencia.

"Y el peinado que se hizo Karina el año pasado en la final", "Ella se ha apuesto dos vestidos que Melissa ha utilizado jaja", "Si ella lo había dicho, que Mariana le había tomado algunos de los vestidos", "La gente y sus comparaciones, se veía divina y hermosa", "¿Y es que la ropa no se puede volver a usar?", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Coincidencia o parecido entre ambos atuendos, lo cierto es que a los seguidores no se les escapa nada, y esta situación es un clara muestra de que, por pequeño que sea, cualquier detalle para ellos cuenta.