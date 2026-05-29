Sheila Gándara sorprendió con drástico cambio de look previo a la final de La casa de los famosos

Sheila Gándara volvió a llamar la atención de sus seguidores en redes sociales, esta vez por una transformación física que decidió realizarse a pocos días de la gran final de La casa de los famosos Colombia.

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La barranquillera ha estado muy activa en sus plataformas digitales durante las últimas semanas, compartiendo diferentes momentos de su rutina y algunos cambios de imagen que ha decidido realizarse.

El inesperado cambio de Sheila Gándara antes de la final de La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

¿Qué cambio de look se hizo Sheila Gándara?

A través de sus historias y publicaciones en redes sociales, Sheila mostró parte del proceso de transformación al que se sometió recientemente.

La creadora de contenido reveló que decidió cambiar el color de su cabello y compartió imágenes desde el salón de belleza mientras realizaba el procedimiento.

Horas después mostró el resultado final, sorprendiendo a muchos de sus seguidores. La barranquillera dejó atrás el tono rubio castaño que había llevado durante los últimos meses para lucir un color mucho más oscuro e intenso.

El cambio fue ampliamente comentado por sus seguidores, quienes destacaron que la nueva apariencia le daba una imagen diferente y renovada.

En los últimos días, Sheila ha estado dando de qué hablar no solo por sus cambios físicos, sino también por las reacciones que ha tenido frente a algunas declaraciones realizadas por Juanda Caribe dentro del programa.

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¿Qué respondió Sheila sobre los comentarios de Juanda Caribe?

Recientemente, Juanda Caribe protagonizó un momento emotivo dentro de la competencia al hablar con algunos de sus compañeros sobre situaciones personales que, según dijo, ha preferido mantener en privado.

Durante la conversación, el participante aseguró que muchas personas desconocen cosas que ha vivido y que nunca ha querido exponer públicamente.

Las declaraciones generaron numerosas interpretaciones en redes sociales y algunos usuarios señalaron que podrían estar relacionadas con Sheila Gándara.

Uno de esos comentarios fue compartido en X, donde un usuario cuestionó las palabras del finalista.

Ante esto, Sheila decidió responder. La creadora de contenido reaccionó al comentario y aseguró que incluso ella quisiera saber a qué se refería Juanda con esas afirmaciones.

Su respuesta fue interpretada por varios seguidores como una manera de dejar claro que desconoce los hechos a los que hacía referencia su expareja dentro de la conversación.