Sofía Jaramillo reveló detalles de su reencuentro con Campanita en La casa de los famosos: ¿se reconciliaron?

Sofía Jaramillo reveló detalles de su participación en la recta final de La casa de los famosos Colombia 3.

Sofía Jaramillo reveló un gesto que tuvo Campanita con ella en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué contó Sofía Jaramillo sobre su relación con Campanita en La casa de los famosos Colombia 3?

La caleña dijo que durante la fiesta de despedida tuvo la oportunidad de hablar seriamente con Campanita.

Según contó la modelo, en medio de la música, el bailarín le estiró la mano en señal de hacer las paces y le dijo que no sentía resentimiento por ella, ya que lo que pasaba en la casa se queda en la casa.

Jaramillo resaltó la actitud de Campanita alegando que mostró la calidad de persona que es y que también demuestra que su orgullo es su mayor defecto porque considera que si ella no es la que tuvo la falla, difícilmente se va a acercar a la otra persona.

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Sofía dejó claro que cuando es ella la que comete el error no le cuesta agachar la cabeza y pedir disculpas.

Para la exparticipante es un buen gesto del caleño porque posiblemente por parte de ella nunca se volverían a tratar.

Con estas declaraciones quedan atrás los enfrentamientos entre ambos y se abre la posibilidad de que puedan coincidir fuera del reality.

Sofía y Campanita estuvieron presentes en la recta final, ella como jefa de campaña de Tebi y él como invitado en el debate y en la segunda edición de los premios del programa.

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¿Cómo ha sido el último día de los finalistas en La casa de los famosos Colombia 3?

Mientras los exparticipantes cierran sus capítulos, los cuatro finalistas enfrentan la última jornada dentro de la casa más famosa del país.

Juanda Caribe, Alejandro Estrada, Valentino Lázaro y Tebi han vivido un nostálgico último día, agradeciendo a sus fandoms por el apoyo constante durante los cinco meses de convivencia.

La edición ha estado marcada por polémicas, expulsiones, romances, shippeos y momentos inolvidables que se suman al historial del formato.

La gran final promete ser una de las más reñidas, con votaciones masivas que definirán quién se lleva el premio de 400 millones y apaga las luces de esta temporada.

La expectativa crece minuto a minuto, mientras los televidentes siguen de cerca cada detalle de los últimos instantes de los participantes en la casa.