Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Sofía Jaramillo reveló detalles de su reencuentro con Campanita en La casa de los famosos: ¿se reconciliaron?

Sofía Jaramillo reveló gesto inesperado de Campanita en la recta final de La casa de los famosos y generó expectativa sobre su relación.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Sofía Jaramillo habló con Campanita en La casa de los famosos Colombia 3.
Sofía Jaramillo habló con Campanita en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos: Canal RCN)

Sofía Jaramillo reveló detalles de su participación en la recta final de La casa de los famosos Colombia 3.

Sofía Jaramillo reveló un gesto que tuvo Campanita con ella en La casa de los famosos Colombia 3.
Sofía Jaramillo reveló un gesto que tuvo Campanita con ella en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué contó Sofía Jaramillo sobre su relación con Campanita en La casa de los famosos Colombia 3?

La caleña dijo que durante la fiesta de despedida tuvo la oportunidad de hablar seriamente con Campanita.

Según contó la modelo, en medio de la música, el bailarín le estiró la mano en señal de hacer las paces y le dijo que no sentía resentimiento por ella, ya que lo que pasaba en la casa se queda en la casa.

Jaramillo resaltó la actitud de Campanita alegando que mostró la calidad de persona que es y que también demuestra que su orgullo es su mayor defecto porque considera que si ella no es la que tuvo la falla, difícilmente se va a acercar a la otra persona.

Artículos relacionados

Sofía dejó claro que cuando es ella la que comete el error no le cuesta agachar la cabeza y pedir disculpas.

Para la exparticipante es un buen gesto del caleño porque posiblemente por parte de ella nunca se volverían a tratar.

Con estas declaraciones quedan atrás los enfrentamientos entre ambos y se abre la posibilidad de que puedan coincidir fuera del reality.

Sofía y Campanita estuvieron presentes en la recta final, ella como jefa de campaña de Tebi y él como invitado en el debate y en la segunda edición de los premios del programa.

Artículos relacionados

¿Cómo ha sido el último día de los finalistas en La casa de los famosos Colombia 3?

Mientras los exparticipantes cierran sus capítulos, los cuatro finalistas enfrentan la última jornada dentro de la casa más famosa del país.

Juanda Caribe, Alejandro Estrada, Valentino Lázaro y Tebi han vivido un nostálgico último día, agradeciendo a sus fandoms por el apoyo constante durante los cinco meses de convivencia.

La edición ha estado marcada por polémicas, expulsiones, romances, shippeos y momentos inolvidables que se suman al historial del formato.

La gran final promete ser una de las más reñidas, con votaciones masivas que definirán quién se lleva el premio de 400 millones y apaga las luces de esta temporada.

La expectativa crece minuto a minuto, mientras los televidentes siguen de cerca cada detalle de los últimos instantes de los participantes en la casa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Maiye Torrex le dice conveniente a Tebi previo a la final de La casa de los famosos Colombia 3. La casa de los famosos

Maiye Torrex le lanzó indirectas a Tebi previo a la final de La casa de los famosos; ¿qué dijo?

Maiye, hermana de Alexa Torrex, generó polémica con indirectas hacia Tebi justo antes de la gran final de La casa de los famosos.

Manuela Gómez paralizó las redes con emotivo video de ‘Minitormenta’ La casa de los famosos

Manuela Gómez conmueve al despedirse de ‘Minitormenta’ tras La casa de los famosos

Manuela Gómez reapareció en sus redes luego de su salida de La casa de los famosos y conmovió con su despedida a Minitormenta.

Expareja de Tebi Bernal se pronunció antes de la final La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Expareja de Tebi Bernal se pronunció antes de la final de La casa de los famosos Colombia

Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, reapareció en redes sociales con una publicación que llamó la atención de los fans.

Lo más superlike

Nuevo álbum de Jessi Uribe y Paola Jara Paola Jara

Paola Jara y Jessi Uribe pusieron a cantar al público con "Despecho a 2 Voces": ¿de qué se trata?

Una de las parejas más reconocidas de la industria musical en Colombia, hizo el anuncio oficial de su álbum "Despecho A 2 Voces"

¡Llegó la Polla Mundialista RCN! Así puedes crear tu equipo y demostrar quién sabe más de fútbol con tus amigos Deportes

¡Llegó la Polla Mundialista de Deportes RCN! Así podrás crear tu equipo y competir con tus amigos

Los mejores días de junio para cortarse el cabello según las fases de la Luna Salud y Belleza

Revelan los mejores días de junio para cortarse el cabello según las fases de la Luna, ¿cuáles son?

Nicky Jam en Bogotá Nicky Jam

Habilitan nueva boletería para el concierto de Nicky Jam en Bogotá: ¿cómo conseguir las entradas?

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”