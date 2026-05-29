A horas de conocerse el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia la exparticipante Karola se pronunció en sus redes.

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¿Qué dijo Karola sobre Alejandro Estrada y Tebi Bernal previo a la final de La casa de los famosos?

Durante una reciente transmisión, la creadora de contenido no ocultó su molestia por la polémica relacionada con el supuesto acuerdo para repartirse el premio del reality entre Alejandro y Tebi, algo que calificó como una “payasada”.

Karola aseguró que, desde su punto de vista no le parecía justo repartir un premio que cada uno lucho por más de cuatro meses.

“Ese tridente de los especialistas, me pareció patético ese show del uno con el otro, que se van a repartir el premio, qué es esto, yo me mamé cuatro meses para repartirte un premio a ti, mandas huevo”, expresó.

Además, Karola aseguró que a su parecer, detrás de esas declaraciones habría una estrategia para ganar apoyo del público y conseguir más votos.

“Esa es la payasada, te voy a decir cómo funciona, es la psicología inversa, sabe porque dice que se lo va a repartir para que la gente vote por él y le dé plata al otro”, comentó.

Karola se sinceró previo a la final de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

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¿Qué confesión hizo Karola sobre Alejandro Estrada y Tebi Bernal antes del final de La casa de los famosos?

La influenciadora también dejó claro que no cree en las intenciones de ninguno de los involucrados y afirmó que conoce muy bien cómo son fuera de cámaras.

Karola aseguró que, ella no había tenido la mejor experiencia con ninguno de ellos, pero que, respetaba la decisión de Colombia.

“Yo no le creo a ninguno de esos. Yo los conozco en persona, yo sé cuál es la vibra de esa gente”, dijo.

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron ahí. Karola también sorprendió al revelar quiénes eran, para ella, las personas que realmente merecían ganar el reality.

Karola reveló que para ella Alexa Torrex merecía ganar La casa de los famosos Colombia 3

Para Karola las únicas personas que merecían ganarse La casa de los famosos Colombia 3 eran ella, Alexa y Eidevin López.

“La persona que tenía que ganar La casa de los famosos Colombia estaba entre dos nombres, el primero Karol Alcendra Tobinson y el segundo Alexa Torrex”, aseguró.



Finalmente, confesó sentirse afectada emocionalmente por todo lo ocurrido y habló del momento personal que atraviesa tras su paso por el programa.

“Ustedes no saben lo que yo vivo, estoy despechada, se vienen otros proyectos, entonces yo no sé qué hacer”, concluyó.