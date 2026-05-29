Tebi se disculpó con Alejandro Estrada y le hizo inesperada confesión en La casa de los famosos

Tebi se sinceró con Alejandro Estrada luego de que Carla Giraldo les dejara claro que el juego es individual en La casa de los famosos Colombia 3.

Tebi le dijo a Alejandro Estrada que su amistad está por encima del premio de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué le dijo Tebi a Alejandro Estrada sobre su acuerdo en La casa de los famosos Colombia 3?

El paisa expresó que ya soltó la codicia y la convicción de ser el ganador y que entendió que la amistad con el actor es más importante que cualquier premio monetario.

Tebi dijo que se ha arrepentido de varias de sus actitudes desde que ingresaron los jefes de campaña, pero que en el fondo quiere que Alejandro sea el ganador porque se lo merece mucho más y porque tiene una carrera que reactivar.

El modelo dijo que su comportamiento se debió a que es una persona demasiado competitiva a quien le dan duro las derrotas.

Según sus palabras, la actitud de Alexa de apoyarlos a ambos le ha cambiado la percepción alegando que si ella, que deseaba más el premio que ellos dos, pudo soltar y continuar, él también debía hacerlo.

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¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada a las disculpas de Tebi en La casa de los famosos Colombia 3?

Además, Tebi se disculpó con Estrada y le dijo que tenía un hermano y amigo con el que podía contar siempre. El cucuteño no expresó mucho más que darle las gracias.

Este 29 de mayo será el gran final de la telenovela de la vida real y sabremos cuál de los cuatro finalistas se encargará de apagar las luces y de llevarse el premio de los 400 millones.

Juanda Caribe, Alejandro Estrada, Valentino Lázaro y Tebi siguen tratando de convencer a los televidentes de que voten por ellos y definan lo que promete ser una de las finales más reñidas del formato.

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Para Estrada, este gesto puede convertirse en un impulso adicional frente a la audiencia, que ha seguido de cerca su evolución en el programa.

La percepción de honestidad y compañerismo suele ser valorada por los televidentes, quienes no solo votan por estrategia, sino también por afinidad y empatía hacia los concursantes.

La expectativa ahora se centra en cómo este momento influirá en las votaciones y si la amistad entre Tebi y Alejandro será un factor decisivo en la gran final.