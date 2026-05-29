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Reconocido cantante colombiano anunció la ruptura con su compañero musical tras años de trabajo

Famoso cantante colombiano confirmó el fin de la dupla que marcó su carrera y sorprendió a sus seguidores.c

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Famoso cantante vallenato se separó de su acordeonero.
Famoso cantante vallenato se separó de su acordeonero. (Foto: Freepik)

El cantante vallenato Samuel Morales anunció su separación de su acordeonero Juank Ricardo.

Samuel Morales anunció su ruptura musical.
Samuel Morales anunció su ruptura musical. (Foto: Freepik)

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¿por qué fue la separación musical de Samuel Morales y Juank Ricardo?

En su Instagram, Morales publicó que su junte musical no va más, pero sin dar muchos detalles. En el comunicado, Samuel expresó que espera que Juank, quien también fue acordeonero de su padre, tenga éxito en sus nuevos proyectos, dejando gran incertidumbre sobre las razones que lo llevaron a tomar la decisión.

Según lo dicho, Morales tendrá un nuevo acordeonero que, por el momento, no ha sido confirmado.

La publicación se llenó de comentarios no solamente preguntando los motivos, sino también lamentando la ruptura.

Morales continúa con sus presentaciones por todo el país, tratando de mantener vigencia y consolidar un tema propio, ya que gran parte de su repertorio está compuesto por canciones de su padre y de la dinastía Morales.

Hace apenas un mes, el cantante también vivió un percance en el Festival Vallenato, donde le hurtaron equipos de producción que consideraba de gran valor.

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¿Qué dijo Juank Ricardo sobre su separación musical con Samuel Morales?

Por su parte, Juank Ricardo compartió un comunicado en el que manifestó sentirse tranquilo y orgulloso por el trabajo realizado junto a Samuel.

Señaló que las circunstancias obligaron a separar sus caminos, aunque sin revelar mayores detalles.

El acordeonero aseguró que se siente feliz de haber cumplido con el legado de Kaleth Morales, acompañando a su hijo en la etapa inicial de su carrera, y deseó que el futuro de Samuel esté lleno de éxitos.

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El vallenato, como género, ha estado marcado por separaciones y nuevos comienzos. La decisión de Samuel Morales y Juank Ricardo se suma a esa tradición de cambios que, aunque generan incertidumbre, también abren la puerta a nuevas oportunidades creativas.

La expectativa sobre el futuro de Samuel Morales es alta, pues su apellido lo vincula directamente con una dinastía que ha dejado huella en el vallenato.

La separación, lejos de ser un final, marca el inicio de dos trayectorias que seguirán aportando al género.

 

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