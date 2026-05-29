La Liendra rompió el silencio sobre Luisa Castro y el robo que sufrió de bitcoins

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra en redes, se hizo tendencia recientemente luego que se viralizaran unas declaraciones suyas sobre un robo que sufrió en el pasado de una persona cercana.

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¿Qué reveló La Liendra del robo de bitcoins que sufrió?

La Liendra contó en un pódcast del fallecido artista Yeison Jiménez el millonario robo que sufrió años atrás de una persona cercana a a él.

El influenciador aseguró en ese entonces que una persona que quería mucho le había hurtado 5 bitcoins, una moneda virtual que vale más de 250 millones de pesos en la actualidad.

La Liendra en ese momento contó cómo fue que se dio el hurto de estos bitcoins, pero no reveló el nombre de la persona.

Sin embargo, estas declaraciones volvieron a viralizarse en las últimas semanas y en redes sociales empezaron a señalar a la expareja del influenciador, Luisa Castro, quien ahora está con WestCol.

Hay un rumor en redes sociales que está tomando demasiada fuerza y que quiero aclararlo antes que trascienda más.

La Liendra se pronunció ante señalamientos en contra de Luisa Castro. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dijo La Liendra ante los señalamientos en contra de su expareja, Luisa Castro?

En medio de la ola de comentarios que se desató en redes sociales, La Liendra decidió pronunciarse y aclarar los rumores que vinculaban a su expareja, Luisa Castro, con el robo de 5 bitcoins que denunció hace algunos días.

Según explicó el influencer, nunca reveló públicamente quién fue la persona responsable y aseguró que no quiere “hacer quedar mal a nadie”, pues prefiere dejar “la justicia a Diosito”.

Sin embargo, contó que comenzó a recibir llamadas de medios de comunicación y múltiples mensajes en los que le preguntaban si Luisa Castro había sido quien le robó el dinero, situación que decidió desmentir de inmediato.

Ustedes saben que hace poco salí a contar que me robaron 5 bitcoins, pero yo nunca dije el nombre de la persona que me robó porque no me gusta hacer quedar mal a nadie por más que se lo merezca.

Tengo muchas llamadas de medios de comunicación de canales de chismes y mensajes donde dicen Liendra cuente cómo Luisa, tu ex te robó tus bitcoins y están diciendo mucho que fue ella la que me robó.

Me parece injusto porque es totalmente mentira, quiero dejarles claro que en la relación que tuve con Luisa fue de muchas cosas positivas y ninguna historia de robo o que perdí dinero tiene que ver con ella.



La Liendra aseguró que, Luisa Castro no fue la persona que le hurtó sus bitcoins y que con ella solo tiene buenos recuerdos de lo que fue su relación sentimental.

Lo quiero dejar claro, porque ella no tiene que estar siendo señalada cuando no tiene nada que ver.

Cabe resaltar que, en su momento La Liendra y Luisa Castro fueron una de las parejas más habladas y comentadas en la farándula nacional y aunque nunca revelaron las causas de su ruptura, se sabe que no quedaron como amigos.