Tebi sorprendió con su reacción tras ver a Alexa cantar su canción viral: “La de la plata era yo”

Tebi Bernal llamó la atención luego de reaccionar a la canción viral de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.

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¿Cómo reaccionó Tebi Bernal a la canción de Alexa Torrex en La casa de los famosos?

La competencia de convivencia está llegando a su final y antes de que los exparticipantes salieran de la casa más famosa de Colombia, tuvieron una gran fiesta en la que algunos de ellos tomaron el micrófono para cantar.

Alexa Torrex sorprendió al interpretar en vivo la canción que ha estado promocionando desde su salida del reality. El tema que ya tenía antes de toda la polémica relacionada con su cercanía con Tebi Bernal y con Jhorman Toloza.

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Durante la presentación, Tebi Bernal al parecer no conocía la canción, pero se mostró muy sonriente mientras veía a Alexa en el escenario.

Alexa Torrex cantó en vivo y Tebi Bernal sorprendió con su reacción. (Fotos: Canal RCN)

Incluso, en algunos momentos intentaba seguir la coreografía mientras observaba la presentación de la exparticipante frente a los exparticipantes y finalista de La casa de los famosos.

“Muchacho dime qué pensaste, ¿qué me iba a morir porque me dejaste?” y “la de la plata era yo, la del carro era yo, la de la casa era yo”, son algunas de las frases de la canción que además es viral.

¿Por qué relacionan la canción de Alexa Torrex con Jhorman Toloza?

Como bien se conoció durante la convivencia dentro de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex tuvo una cercanía con Tebi Bernal, situación en la que ambos expresaron sentimientos.

Tras esto, la creadora de contenido decidió dar por terminada su relación con Jhorman Toloza, con quien incluso se había comprometido antes de ingresar al reality de convivencia.

Alexa Torrex cantó en vivo y Tebi Bernal sorprendió con su reacción. (Foto: Canal RCN)

Luego de toda esta situación, Jhorman también reaccionó públicamente y confirmó el final de la relación.

Sin embargo, tras salir de La casa de los famosos, Alexa comenzó a promocionar nuevamente su canción y muchos usuarios relacionaron las frases del tema con la polémica que vivió con Jhorman Toloza.

Además, tiempo después también se conoció que Alexa Torrex tomó acciones legales contra su expareja luego de denunciar daños en las pertenencias de su apartamento.