Isabella Ladera hizo fuerte denuncia tras delicada situación en redes sociales: esto dijo

Isabella Ladera utilizó sus redes sociales para hacer una importante denuncia pública y alertar a sus seguidores sobre una situación que descubrió recientemente en internet.

La situación generó preocupación entre sus seguidores, especialmente porque, según dejó entrever Isabella, varias personas ya habrían caído en el engaño.

Isabella Ladera hizo fuerte denuncia sobre cuentas falsas usando su imagen (Foto Ivan Apfel / AFP)

¿Qué denunció Isabella Ladera en sus redes sociales?

A través de sus historias en redes sociales, Isabella Ladera explicó que detectó cuentas falsas en Facebook que estarían suplantando su identidad.

Según dejó ver la creadora de contenido, estas cuentas no solo utilizan sus fotografías y nombre, sino que además estarían contactando seguidores para solicitar dinero.

La venezolana aseguró que decidió pronunciarse públicamente luego de enterarse de que algunas personas sí estaban realizando transferencias económicas.

“La cuenta que está haciendo todo eso en Facebook y a la que le estás dando dinero no es mía”, escribió la creadora de contenido.

Aunque Isabella aclaró que intenta no desgastarse emocionalmente con este tipo de situaciones, sí quiso advertir a su comunidad para evitar que más personas resulten afectadas.

“Yo no me doy mala vida al respecto, la verdad, pero te aviso de igual manera”, agregó la venezolana.

La influencer no reveló si ya tomó acciones legales o reportó las cuentas involucradas, pero sus seguidores comenzaron a difundir el mensaje para ayudar a evitar nuevas estafas.

¿Cómo avanza el embarazo de Isabella Ladera?

Además de compartir contenido relacionado con esta denuncia, Isabella Ladera también ha seguido mostrando detalles de su embarazo en redes sociales.

La creadora de contenido ha contado abiertamente algunos de los síntomas y molestias que ha experimentado durante las últimas semanas de gestación.

Según reveló recientemente, actualmente se encuentra en la semana 32 de embarazo, por lo que el nacimiento de su bebé podría darse entre mediados de junio y comienzos de julio.

También confirmó que está esperando un niño, el primero junto a su pareja Hugo García. Sin embargo, hasta el momento la pareja ha preferido mantener en privado el nombre que llevará el bebé.

Isabella Ladera es madre de una niña de seis años llamada Mia, fruto de su relación pasada con Islander, pero ahora se encuentra en camino a darle la bienvenida a su segundo bebé.