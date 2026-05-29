Jim Velásquez se pronunció sobre su ruptura con Alina Lozano y recibió críticas: “ha llorado mil veces”

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jim Velásquez sorprendió al hablar de su separación con Alina Lozano
Jim Velásquez rompió el silencio luego de su separación con la actriz Alina Lozano y sorprendió al hablar públicamente sobre cómo ha vivido este proceso tras el fin de su relación.

¿Qué dijo Jim Velásquez sobre su separación de Alina Lozano?

Hace algunos meses, la propia Alina Lozano confirmó que la relación había llegado a su final. Sin embargo, muchos usuarios no creyeron de inmediato en la ruptura debido a las diferentes polémicas que protagonizaron durante su relación.

En esta ocasión, Jim Velásquez compartió un video en sus redes sociales en el que apareció sentado en la sala hablando sobre cómo ha estado enfrentando la separación.

En el video, el creador de contenido hizo referencia a la diferencia de edad que existía entre ambos y también habló de los comentarios que ha recibido desde que se conoció la ruptura.

“La que teníamos 30 años de diferencia porque estoy muy entusado”, expresó Jim Velásquez mientras hablaba de cómo se ha sentido emocionalmente.

Además, comentó que muchas personas le escriben asegurando que no se ve triste y que durante este tiempo nunca había hablado públicamente sobre lo que estaba viviendo.

Según explicó, varios usuarios incluso le han mencionado que aparentaba que la separación no le había afectado.

¿Por qué Jim Velásquez recibió críticas tras hablar de Alina Lozano?

Jim también hizo referencia a Alina Lozano y aseguró que la actriz ha compartido diferentes videos llorando y hablando sobre su proceso emocional tras la ruptura.

“Ha subido mil videos llorando”, dijo Jim sobre Alina Lozano.

Aunque el video comenzó hablando sobre la separación y cómo ha manejado este momento, Jim Velásquez sorprendió a muchos usuarios porque aprovechó el espacio para promocionar una de las marcas con las que trabaja actualmente.

Esto generó diferentes reacciones, donde algunos usuarios cuestionaron lo que comparte diciendo que para él todo se trata de marketing.

“No me interesa como este sentimentalmente. Piensa que todo esto es marketing y ganar seguidores”; “Ya no me da deseo de ver su contenido” o “Cualquier oportunidad para vender”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales tras el video de Jim Velásquez.

 

