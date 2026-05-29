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Daniela Ospina comparte emotivo video de su hija Salomé: ¿recordó a James?

La empresaria compartió un emotivo homenaje por los 13 años de su hija Salomé, pero un detalle en el video llamó la atención de los seguidores.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Daniela Ospina comparte emotivo video de su hija Salomé: ¿recordó a James?
Daniela Ospina comparte emotivo video de su hija Salomé: ¿recordó a James? (Foto PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

Daniela Ospina emocionó a sus seguidores en redes sociales luego de compartir un sentido homenaje por el cumpleaños número 13 de su hija Salomé Rodríguez.

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La empresaria publicó un emotivo video recopilando varios momentos de la vida de la menor, desde su infancia hasta la actualidad, acompañado de un mensaje lleno de amor y nostalgia que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

La publicación no solo enterneció a miles de usuarios, sino que también abrió debate en redes sociales por un detalle que algunos seguidores no dejaron pasar.

El emotivo video que Daniela Ospina dedicó a Salomé y que hizo reaccionar las redes
El emotivo video que Daniela Ospina dedicó a Salomé y que hizo reaccionar las redes (Foto Ivan Apfel / AFP)

¿Qué compartió Daniela Ospina sobre Salomé?

A través de su cuenta de Instagram, Daniela Ospina compartió un video con fotografías y recuerdos junto a su hija, mostrando diferentes etapas de su crecimiento.

En el clip aparecen imágenes de Salomé cuando era bebé, momentos juntas, bailes y distintas experiencias que madre e hija han vivido juntas a lo largo de los años.

Junto al video, Daniela escribió un mensaje donde habló sobre lo rápido que ha pasado el tiempo y lo difícil que es para ella creer que su hija ya cumplió 13 años.

“Cómo pasa el tiempo… y sin pensarlo, hoy cumples 13”, escribió.

La empresaria también recordó cuando cargaba a Salomé en brazos siendo apenas una bebé y expresó que convertirse en mamá ha sido una de las experiencias más importantes y transformadoras de su vida.

Además, describió a su hija como uno de los capítulos más especiales de su historia y aseguró que espera seguir construyendo muchos más recuerdos juntas.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño, felicitaciones y comentarios de seguidores que destacaron la relación cercana que ambas tienen.

Sin embargo, algunos usuarios notaron la ausencia de James Rodríguez en las fotografías compartidas por Daniela.

Mientras algunos interpretaron el detalle como una decisión consciente de mantener el enfoque en su relación madre e hija, otros señalaron que James hace parte del pasado sentimental de Daniela y que actualmente ella vive una nueva etapa junto a su esposo Gabriel Coronel, con quien se casó hace pocas semanas.

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¿Qué publicó James Rodríguez por el cumpleaños de Salomé?

Por su parte, James Rodríguez también dedicó un mensaje especial a su hija a través de sus historias de Instagram.

El futbolista compartió una fotografía junto a Salomé tomada hace algunos años y le expresó sus mejores deseos en este nuevo cumpleaños.

“Mi niña hoy cumple años. Te deseo lo mejor y que tus sueños se hagan realidad. Papá te ama mucho”, escribió el jugador.

El mensaje de cumpleaños de James Rodríguez a su hija Salomé
El mensaje de cumpleaños de James Rodríguez a su hija Salomé (Foto Omar Vega / AFP)
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