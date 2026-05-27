Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Equipo de Tebi Bernal expuso grave denuncia en redes sociales: esto dice el comunicado

El equipo y familiares de Tebi Bernal revelaron evidencias de la delicada situación que atraviesan debido a su participación en La casa de los famosos Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Familiares de Tebi Bernal hicieron un llamado al respeto en redes sociales. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, la familia y el equipo de trabajo de Esteban Bernal, mejor conocido como Tebi Bernal, emitieron en redes sociales un comunicado público en el que rechazaron de manera contundente los comentarios mal intencionados que ha recibido el participante en las últimas horas, en medio de la recta final de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo el equipo de Tebi Bernal en la recta final de La casa de los famosos Colombia?

En el mensaje, dirigido a los seguidores del reality de convivencia y la opinión pública, el equipo de trabajo del finalista manifestaron su preocupación por el aumento de comentarios ofensivos y at4ques en su contra, pues, según lo comentaron, la situación ha escalado hasta convertirse en una “alarmante ola de odio” que no solo viene afectándolo a él, sino también a sus familiares.

Artículos relacionados

"Entendemos perfectamente que los programas de competencia y telerrealidad despiertan pasiones, debates y opiniones divididas; Eso es parte del entretenimiento. Sin embargo, existe una línea muy clara entre apoyar a un equipo y cruzar el límite hacia el ac0so verbal, los insult0s personales y la viol3ncia psicológica", señala el comunicado.

Artículos relacionados

Así mismo, la publicación que fue realizada por la cuenta oficial de Instagram del antioqueño, hizo un llamado al respeto a los internautas, además de insistir en que ningún tipo de juego, estrategia o narrativa de televisión, justifica el hecho de que algunas personas quiera aprovecharse de esta situación para at4car la integridad de una persona.

Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Equipo de Tebi Bernal emitió comunicado a la opinión pública. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la delicada situación que expuso el equipo de Tebi Bernal, finalista de La casa de los famosos Colombia?

Además del mencionado comunicado, el equipo también quiso exponer algunas pruebas de los mensajes de 0dio de los cuales es protagonista el participante, dejando en evidencia las am3nazas que ha recibido debido a su participación en el programa.

Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Equipo de Tebi Bernal hizo delicada denuncia. Foto | Canal RCN.

Pese a la delicada situación, la familia y el equipo de Esteban Bernal agradecieron a las personas que han enviado mensajes de apoyo y buena energía, pues justamente ese respaldo ha sido fundamental para enfrentar el difícil momento que atraviesan.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W reaccionó a críticas por borrarse los tatuajes de Legarda: “fui inmadura” Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W arremetió contra críticas por borrarse los tatuajes de Legarda: “fui inmadura”

La influencer habló sobre los comentarios que recibió tras compartir que está eliminando varios tatuajes y aseguró que muchos fueron decisiones tomadas desde la inmadurez.

Nataly Umaña hizo inesperada revelación sobre Alejandro Estrada Nataly Umaña

Nataly Umaña sacude las redes al pronunciarse directamente sobre Alejandro Estrada

Nataly Umaña causó revuelo en redes al pronunciarse sobre Alejandro Estrada, revelando lo que el significa ahora para su vida.

La Liendra y Aida Victoria Merlano tuvieron enfrentamiento en redes sociales Aída Victoria Merlano

La Liendra y Aida Victoria Merlano tuvieron enfrentamiento en redes sociales: ¿qué pasó?

La Liendra y Aida Victoria Merlano protagonizaron un intercambio de palabras que causó revuelo en redes sociales.

Lo más superlike

Mamá Dora puso incómodo a Tebi. Juanda Caribe

Mamá Dora le lanzó varias indirectas a Tebi por su actitud con Alexa Torrex en La casa de los famosos

Mamá Dora, personaje de Juanda Caribe, sorprendió al incomodar a Tebi con comentarios sobre su relación con Alexa Torrex.

Falleció el futbolista Victor Udoh Viral

¡Luto en el fútbol! Falleció reconocido jugador a los 21 años en extrañas circunstancias

Eduardo Zapien reveló que fue diagnosticado con enfermedad renal poliquística Influencers

Reconocido influencer fue diagnosticado con extraña enfermedad: ¿qué es la renal poliquística?

Karol G ganó dos premios en los AMAs 2026 y su look se llevó todas las miradas Karol G

Karol G triunfó en los AMAs 2026, pero su look terminó desatando críticas en redes, ¿por qué?

Angustia vivió Wendy Guevara cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia Influencers

Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?