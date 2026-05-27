Equipo de Tebi Bernal expuso grave denuncia en redes sociales: esto dice el comunicado

En las últimas horas, la familia y el equipo de trabajo de Esteban Bernal, mejor conocido como Tebi Bernal, emitieron en redes sociales un comunicado público en el que rechazaron de manera contundente los comentarios mal intencionados que ha recibido el participante en las últimas horas, en medio de la recta final de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo el equipo de Tebi Bernal en la recta final de La casa de los famosos Colombia?

En el mensaje, dirigido a los seguidores del reality de convivencia y la opinión pública, el equipo de trabajo del finalista manifestaron su preocupación por el aumento de comentarios ofensivos y at4ques en su contra, pues, según lo comentaron, la situación ha escalado hasta convertirse en una “alarmante ola de odio” que no solo viene afectándolo a él, sino también a sus familiares.

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"Entendemos perfectamente que los programas de competencia y telerrealidad despiertan pasiones, debates y opiniones divididas; Eso es parte del entretenimiento. Sin embargo, existe una línea muy clara entre apoyar a un equipo y cruzar el límite hacia el ac0so verbal, los insult0s personales y la viol3ncia psicológica", señala el comunicado.

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Así mismo, la publicación que fue realizada por la cuenta oficial de Instagram del antioqueño, hizo un llamado al respeto a los internautas, además de insistir en que ningún tipo de juego, estrategia o narrativa de televisión, justifica el hecho de que algunas personas quiera aprovecharse de esta situación para at4car la integridad de una persona.

Equipo de Tebi Bernal emitió comunicado a la opinión pública. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la delicada situación que expuso el equipo de Tebi Bernal, finalista de La casa de los famosos Colombia?

Además del mencionado comunicado, el equipo también quiso exponer algunas pruebas de los mensajes de 0dio de los cuales es protagonista el participante, dejando en evidencia las am3nazas que ha recibido debido a su participación en el programa.

Equipo de Tebi Bernal hizo delicada denuncia. Foto | Canal RCN.

Pese a la delicada situación, la familia y el equipo de Esteban Bernal agradecieron a las personas que han enviado mensajes de apoyo y buena energía, pues justamente ese respaldo ha sido fundamental para enfrentar el difícil momento que atraviesan.