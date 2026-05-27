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Eva Rey rompió en llanto al revelar la muerte de su mamá tras dura batalla contra el cáncer

Eva Rey habló entre lágrimas sobre la muerte de su mamá tras luchar varios años contra el cáncer.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Eva Rey reveló el difícil proceso que vivió junto a su mamá antes de su fallecimiento
Eva Rey habló sobre la muerte de su mamá tras enfrentar un cáncer de páncreas. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Eva Rey se apoderó de las tendencias en Colombia, luego de hablar sobre uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado en su vida personal: la muerte de su mamá.

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¿Qué dijo Eva Rey sobre la muerte de su madre?

La periodista conmovió al hablar sobre este episodio en su vida en una reciente entrevista en el podcast de Sinceramente Cris, que es de la periodista Cristina Estupiñán.

En la conversación Eva Rey contó que su mamá falleció después de enfrentar una enfermedad que afectó profundamente a toda su familia durante varios años.

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Eva relató que desde que conocieron el diagnóstico comenzó una etapa compleja en la que intentó acompañarla constantemente, viajando en repetidas ocasiones para estar cerca de ella.

Eva Rey reveló el difícil proceso que vivió junto a su mamá antes de su fallecimiento
Eva Rey habló sobre la muerte de su mamá tras enfrentar un cáncer de páncreas

Además, reveló que esta situación coincidió con una etapa importante de su vida personal, pues ocurrió mientras iniciaba su experiencia como mamá, algo que hizo aún más emocional todo el proceso.

¿Qué reveló Eva Rey sobre cómo falleció su madre?

La comunicadora explicó que pudo compartir tiempo con su madre antes de su fallecimiento y aseguró que esos últimos momentos quedaron marcados de manera especial para ella.

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“Es la primera vez que se muere alguien cercano de mi entorno y ha sido muy duro”.

Visiblemente afectada, Eva Rey terminó quebrándose al recordar la partida de su mamá y confesó que ha sido una pérdida muy difícil de afrontar.

Eva Rey reveló el difícil proceso que vivió junto a su mamá antes de su fallecimiento
Eva Rey habló sobre la muerte de su mamá tras enfrentar un cáncer de páncreas

La periodista contó que fueron cinco largos años en los que su mamá tuvo que afrontar un cáncer de páncreas, pero a pesar de todo pudo conocer a su hija: “no me puedo quejar la he disfrutado 47 años”.

“Ella bromeaba mucho, aunque sabía que se iba a morir”, expresó Eva Rey en la entrevista.

Entre lágrimas, Eva Rye contó que su madre conoció a su hija, también a su pequeño sobrino y también habló de la relación que sostuvo con su padre.

“Se murió en casa”, dijo Eva Rey mientras contaba que estuvo también rodeada de sus hermanos y que, cuando ella escuchó que “ya se quería ir”, supo que efectivamente no podía más.

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