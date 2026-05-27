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¿Sara Corrales mostró por fin a Mila? La actriz emocionó con anuncio que terminó causando revuelo

Sara Corrales emocionó al hacer importante anuncio de mostrar a su pequeña Mila, pero terminó causando reacciones.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sara Corrales causó revuelo tras prometer mostrar a Mila
Sara Corrales ilusionó a seguidores con Mila y todo terminó en inesperada sorpresa. (Foto: AFP y Freepik)

Sara Corrales volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras compartir un emotivo momento junto a su pequeña Mila, quien desde su nacimiento se ha llevado toda la atención.

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¿Qué anuncio hizo Sara Corrales sobre su hija Mila?

En esta ocasión, Sara Corrales publicó un video en el que hizo un importante anuncio dirigido a los millones de seguidores que siguen cada detalle de esta nueva etapa de su vida como mamá.

En el video, Sara Corrales comenzó saludando a sus seguidoras como las “tías de Mila” y aseguró que había llegado el momento de que conocieran.

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“Se llegó el día en que la van a conocer, sí señoras. Yo quiero que ustedes la conozcan primero que nadie en este mundo”, expresó la actriz mientras sostenía a su hija en brazos.

Además, Sara Corrales habló sobre el apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores durante los últimos meses, especialmente desde que dio a conocer públicamente su embarazo.

La actriz aseguró que muchas de las palabras y mensajes que recibió durante este proceso fueron importantes para ella.

“Los mensajitos con amor, palabras de apoyo que llegaron a mí en el momento preciso y no me dejaron caer”, comentó Sara Corrales en el video.

Posteriormente, la actriz explicó que por esa razón quería que sus seguidores fueran los primeros en conocerla.

Mientras hablaba, la pequeña permanecía dormida en sus brazos luciendo un traje en tonos blanco y rosado. En las imágenes también se alcanzaba a ver parte de su rostro.

¿Por qué el video de Sara Corrales generó tantas reacciones?

La bebé de Sara Corrales nació hace pocos días y, desde entonces, la actriz ha compartido algunos detalles de esta nueva etapa.

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Hasta ahora, la actriz no ha mostrado completamente el rostro de la pequeña, motivo por el que muchos seguidores permanecían atentos al video y se emocionaron con el anuncio.

Sin embargo, Sara Corrales compartió un enlace con el que supuestamente las personas podrían conocer finalmente a Mila. Incluso, pidió a sus seguidores que le contaran qué opinaban.

Los comentarios no tardaron en aparecer, ya que muchos esperaban encontrar una fotografía de la bebé recién nacida. Sin embargo, el enlace dirigido por la actriz llevaba realmente a uno de sus emprendimientos.

 

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