El mundo del fútbol amaneció conmocionado tras conocerse la muerte de un conocido futbolista a sus 21 años mientras se encontraba de vacaciones.

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¿Cuál fue el futbolista que falleció en las últimas horas tras una salida nocturna?

En las últimas horas se confirmó la muerte de Victor Udoh, delantero nigeriano de apenas 21 años que pasó por las filas del Southampton FC y que intentaba consolidar su carrera profesional en Europa.

La noticia comenzó a difundirse desde Nigeria y rápidamente generó una ola de reacciones y mensajes de condolencias en distintos países, especialmente en Inglaterra, Bélgica y República Checa, donde el atacante desarrolló parte de su trayectoria deportiva.

Udoh, oriundo de Akwa Ibom, fue encontrado sin vida en Abuja, la capital de Nigeria, mientras se encontraba disfrutando de un periodo de vacaciones.

El joven delantero había debutado profesionalmente con el Royal Antwerp FC y posteriormente tuvo un paso por el Southampton antes de continuar su carrera en el SK Dynamo České Budějovice.

Falleció el futbolista Victor Udoh a sus 21 años. | Foto: Canal RCN

¿Qué se sabe sobre las causas de muerte del futbolista Victor Udoh?

De acuerdo con reportes de medios nigerianos, Victor Udoh salió con algunos amigos durante la noche del 25 de mayo de 2026. Las primeras versiones apuntan a que habría sufrido una grave intoxicación relacionada con alimentos o alcohol.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades continúan investigando las circunstancias del caso y no han emitido una conclusión oficial sobre las causas de su muerte.

Tras conocerse la noticia, el Southampton expresó públicamente su dolor por la inesperada partida del futbolista. A través de sus redes sociales, el club inglés manifestó su solidaridad con la familia y allegados del jugador.

"Estamos devastados por el trágico fallecimiento del exjugador Victor Udoh, a la edad de 21 años. Los pensamientos de todo Southampton están con sus seres queridos en este momento tan difícil", señaló la institución.

La muerte de Victor Udoh ha generado profunda tristeza entre aficionados y miembros del fútbol internacional, que lamentan la partida del joven futbolista que soñaba con jugar un Mundial con su selección.