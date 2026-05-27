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Sale a la luz comentario que Karol G dejó en publicación de Feid: ¿qué dijo?

En redes sociales circula un comentario que Karol G dejó en una publicación de Feid, reviviendo momentos de su relación.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Revelan mensaje que Karol G dejó en publicación de Feid
Karol G causó revuelo por comentario en publicación de Feid. (AFP/ Hector Vivas - AFP/ Ezequiel BECERRA)

Desde septiembre del 2025, surgieron los rumores sobre la ruptura entre Karol G y Feid, pues la famosa pareja no habría interactuado más en público, ni en sus redes desde agosto, justo después de los cumpleaños de Salomón.

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De hecho, está la teoría de que ellos habrían terminado su noviazgo después de la mitad de ese mismo mes y eso coincide con las últimas reacciones que dejaron en las redes sociales del otro.

Sin embargo, tras meses de especulaciones, los cantantes enviaban señales confusas que, por una parte, ilusionaban a sus seguidores, pero otros ya entendían que ese romance no iba más y en enero, se habría revelado la verdad.

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Precisamente el 19 de ese mes, el medio internacional TMZ, sacó a la luz un artículo e el que confirmaron que Karol G y Feid ya no estaban juntos, según fuentes cercanas a ellos, quienes, además, revelaron que habrían terminado su relación con buenos términos.

¿Cuál es el comentario de Karol G a Feid que salió a la luz?

A través de las redes sociales, se viralizó el pantallazo de un comentario que Karol G le hizo a Feid en una publicación en Instagram, allí, precisamente, la cantante le escribe “en la casita tengo un amor que me está esperando”.

Redes estallan tras comentario de Karol G en publicación de Feid
Revelan mensaje que Karol G dejó en publicación de Feid. (AFP/ Mike Coppola)

En el post, se ve que hay un carrusel y en la captura dejaron una imagen de la mano de Carolina sosteniendo la patica del gato de Salomón, claramente es una publicación de cuando ellos todavía eran novios.

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Sin duda, esto generó varias reacciones en redes sociales, porque para muchos es una herida que no ha cerrado, tras no superar la ruptura de los cantantes.

¿Karol G o Feid han revelado detalles de su ruptura?

Por un lado, fue Karol G quien confesó que está soltera, confirmando su ruptura con Feid, pues expresó que se sentía orgullosa de haber salido de su relación y esto generó bastante críticas en su contra.

Karol G causó revuelo por comentario en publicación de Feid
Redes estallan tras comentario de Karol G en publicación de Feid. (AFP/ Alexander Tamargo)

Por su lado, Salomón expuso en un concierto que “lo dejaron”, pues durante un show en Bogotá, Maisak le nombró “al amor de su vida” y él con risa vocalizó el “me dejó”, pero eso quedó registrado con claridad en todos los videos.

Por ahora, no se sabe la razón por la que se dejaron, lo que sí, es que quizá habrían terminado bien, ya que aún se siguen en redes sociales.

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