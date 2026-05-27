Alejandro Estrada paró a Tebi Bernal tras sus diferencias en La casa de los famosos: así reaccionó

Todo parece indicar que la amistad entre Alejandro Estrada y Tebi Bernal llegó a su final en La casa de los famosos Colombia 3.

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¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia 3?

Una de las amistades más sólidas y queridas por el público de La casa de los famosos Colombia era la de Alejandro Estrada y Tebi Bernal.

Sin embargo, en esta última semana de competencia y con la llegada de los Jefes de campaña, esta amistad empezó a deteriorarse y los roces entre ambos empezaron a ser protagonistas.

Todo comenzó cuando Tebi se enteró que Alexa Torrex había elegido a Alejandro Estrada para ser su Jefe de campaña por encima de él, una decisión que la catalogó como una traición.

Ante esto, el deportista empezó a lanzar pullas y comentarios a ambos, hasta el punto de llegar a hablar mal de ellos con otros participantes y Jefes de campaña. Algo que llegó a oídos de Alejandro, quien decidió confrontarlo.

Alejandro Estrada puso fin a su amistad con Tebi Bernal. (Foto Canal RCN)

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¿Qué le dijo Alejandro Estrada a Tebi Bernal tras sus malos comentarios?

Alejandro Estrada buscó a Tebi Bernal para hablar de frente sobre sus diferencias, conversación a la que se unieron Alexa y Sofía.

Tebi le expresó a Alejandro que le molestó mucho que él le hubiese dado la orden de alejarse de Alexa por su campaña.

Mi cosa con ella es mi cosa con ella. Si al otro día vas a llegar a decirme que me aleje de ella, yo no estaría como estoy si tus palabras hubiesen sido otras.

El deportista también le expresó a Alejandro que a pesar de querer ganar el reality a él no lo movía el dinero y tampoco lo hacían irse en contra de sus principios.

A mí no me gusta que me den órdenes. Por más afán que yo tenga, a mí el dinero no me mueve.

Alejandro Estrada tras escuchar a Tebi Bernal no dudó en expresarle su molestia con sus comentarios y actitudes, por lo que le preguntó si entonces él era un traicionero.

¿Entonces se va a terminar el reality y yo soy un traicionero y un afanado de dinero?

Tebi le reafirmó a Alejandro lo que pensaba y aseguró que, para él Alejandro sí era eso que él suponía.

Con lo que me dijiste ahí, sí, para mí, sí. Porque muchas veces el juego...

El actor ya molesto, decidió terminar la conversación y asegurarle a Tebi que desde ese momento iban a competir y que estaba seguro que con lo venía haciendo había dañado todo lo que lograron hasta ahí.