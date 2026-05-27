Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Tebi Bernal desató polémica al decir que Juanda Caribe se gane La casa de los famosos

Tebi Bernal causó reacciones tras conversar sobre la final y decir “que se lo gane Juanda” en La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Comentario de Tebi Bernal sobre Juanda Caribe desató debate en redes
Tebi Bernal generó críticas tras comentario sobre la final. (Foto/ Canal RCN)

Este viernes 29 de mayo, es la gran final de La casa de los famosos Colombia 2026 y sin duda, este día tiene a los finalistas con muchas emociones encontradas, de hecho, se han generado malestares tras el ingreso de los jefes de campaña.

Artículos relacionados

Este es el caso de Alexa Torrex y Tebi Bernal, quienes han tenido diferencias desde que la cantante llegó el lunes a la casa, para ser la jefe de campaña de Alejandro Estrada y fue precisamente eso lo que molestó al deportista.

Desde que Bernal ha dejado ver su disgusto hacia la decisión de la cantante, sí fue contundente al decir que se sentía traicionado y que, además le daban celos que ella no lo haya elegido a él para ayudarlo durante la etapa final.

Artículos relacionados

Entre tantos comentarios que hizo Tebi, dijo algo que destapó un gran revuelo en redes sociales, en donde lo están criticando por eso y por las actitudes cuestionables que ha tenido, porque, de hecho, se molestó con Alejandro.

¿Qué dijo Tebi Bernal al desear que Juanda Caribe se gane La casa de los famosos?

El pasado martes 26 de mayo, se viralizó en redes la conversación que tuvo Tebi Bernal y Sofía Jaramillo en La casa de los famosos, donde el deportista habla de lo ocurrido con Alexa Torrex y Alejandro Estrada.

Tebi Bernal encendió redes tras decir que Juanda Caribe debería ganar
Comentario de Tebi Bernal sobre Juanda Caribe desató debate en redes. (Foto/ Canal RCN)

Pues el actor le pidió a su jefa de campaña que se enfocara en la final y no en sus temas personales, porque la competencia para ella ya había terminado y esto, Tebi lo habría tomado como si Estrada le hubiese prohibido a Alexa que hablara con él.

Artículos relacionados

En su conversación con la modelo, Tebi dijo “que se lo gane Juanda” hablando de la competencia, pues después de esto, dijo que no estaba de acuerdo con muchas cosas.

¿Por qué Carla Giraldo regañó a Tebi Bernal en La casa de los famosos?

Durante la gala del martes, Tebi Bernal no tenía una buena actitud y en televisión nacional dijo que Alejandro Estrada le había prohibido a Alexa Torrex que le hablara a él, pero Carla Giraldo no dudó en responder.

Tebi Bernal generó críticas tras comentario sobre la final
Tebi Bernal encendió redes tras decir que Juanda Caribe debería ganar. (Foto/ Canal RCN)

Por un lado, le dijo que ellos le deben respeto al público y que esa no era la actitud para estar dentro de una final, por lo que le sugirió que cambiara de energía, porque ya faltaba poco para que salieran a la vida real.

Sin duda, la llamada de atención de la presentadora causó reacciones y Tebi no supo cómo responderle, solo asentando la cabeza.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Mamá Dora puso incómodo a Tebi. Juanda Caribe

Mamá Dora le lanzó varias indirectas a Tebi por su actitud con Alexa Torrex en La casa de los famosos

Mamá Dora, personaje de Juanda Caribe, sorprendió al incomodar a Tebi con comentarios sobre su relación con Alexa Torrex.

Alejandro Estrada confrontó a Tebi Bernal Alejandro Estrada

Alejandro Estrada paró a Tebi Bernal tras sus diferencias en La casa de los famosos: así reaccionó

Alejandro Estrada confrontó a Tebi Bernal tras sus comentarios y actitudes en su contra en La casa de los famosos: "La cag*ste".

Alejandro Estrada reveló cómo invertiría el premio de La casa de los famosos Colombia Yeison Jiménez

Alejandro Estrada reveló en qué gastaría el premio de La casa de los famosos Colombia

Alejandro Estrada llamó la atención al revelar cómo invertiría el premio de La casa de los famosos Colombia si gana el reality.

Lo más superlike

Falleció el futbolista Victor Udoh Viral

¡Luto en el fútbol! Falleció reconocido jugador a los 21 años en extrañas circunstancias

El reconocido futbolista falleció de manera repentina mientras se encontraba de vacaciones con sus seres queridos.

Luisa Fernanda W reaccionó a críticas por borrarse los tatuajes de Legarda: “fui inmadura” Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W arremetió contra críticas por borrarse los tatuajes de Legarda: “fui inmadura”

Eduardo Zapien reveló que fue diagnosticado con enfermedad renal poliquística Influencers

Reconocido influencer fue diagnosticado con extraña enfermedad: ¿qué es la renal poliquística?

Karol G ganó dos premios en los AMAs 2026 y su look se llevó todas las miradas Karol G

Karol G triunfó en los AMAs 2026, pero su look terminó desatando críticas en redes, ¿por qué?

Angustia vivió Wendy Guevara cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia Influencers

Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?