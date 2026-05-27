Tebi Bernal desató polémica al decir que Juanda Caribe se gane La casa de los famosos

Este viernes 29 de mayo, es la gran final de La casa de los famosos Colombia 2026 y sin duda, este día tiene a los finalistas con muchas emociones encontradas, de hecho, se han generado malestares tras el ingreso de los jefes de campaña.

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Este es el caso de Alexa Torrex y Tebi Bernal, quienes han tenido diferencias desde que la cantante llegó el lunes a la casa, para ser la jefe de campaña de Alejandro Estrada y fue precisamente eso lo que molestó al deportista.

Desde que Bernal ha dejado ver su disgusto hacia la decisión de la cantante, sí fue contundente al decir que se sentía traicionado y que, además le daban celos que ella no lo haya elegido a él para ayudarlo durante la etapa final.

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Entre tantos comentarios que hizo Tebi, dijo algo que destapó un gran revuelo en redes sociales, en donde lo están criticando por eso y por las actitudes cuestionables que ha tenido, porque, de hecho, se molestó con Alejandro.

¿Qué dijo Tebi Bernal al desear que Juanda Caribe se gane La casa de los famosos?

El pasado martes 26 de mayo, se viralizó en redes la conversación que tuvo Tebi Bernal y Sofía Jaramillo en La casa de los famosos, donde el deportista habla de lo ocurrido con Alexa Torrex y Alejandro Estrada.

Comentario de Tebi Bernal sobre Juanda Caribe desató debate en redes. (Foto/ Canal RCN)

Pues el actor le pidió a su jefa de campaña que se enfocara en la final y no en sus temas personales, porque la competencia para ella ya había terminado y esto, Tebi lo habría tomado como si Estrada le hubiese prohibido a Alexa que hablara con él.

En su conversación con la modelo, Tebi dijo “que se lo gane Juanda” hablando de la competencia, pues después de esto, dijo que no estaba de acuerdo con muchas cosas.

¿Por qué Carla Giraldo regañó a Tebi Bernal en La casa de los famosos?

Durante la gala del martes, Tebi Bernal no tenía una buena actitud y en televisión nacional dijo que Alejandro Estrada le había prohibido a Alexa Torrex que le hablara a él, pero Carla Giraldo no dudó en responder.

Tebi Bernal encendió redes tras decir que Juanda Caribe debería ganar. (Foto/ Canal RCN)

Por un lado, le dijo que ellos le deben respeto al público y que esa no era la actitud para estar dentro de una final, por lo que le sugirió que cambiara de energía, porque ya faltaba poco para que salieran a la vida real.

Sin duda, la llamada de atención de la presentadora causó reacciones y Tebi no supo cómo responderle, solo asentando la cabeza.