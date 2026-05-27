Sofía Jaramillo y Valentino Lázaro se besaron en La casa de los famosos: así fue

La llegada de los Jefes de campaña a La casa de los famosos Colombia 3 han revolucionado la convivencia y dinámica entre los finalistas. Muestra de ello fue lo que pasó entre Sofía Jaramillo y Valentino Lázaro.

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¿Cómo fue el beso entre Sofía Jaramillo y Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia?

Sofía Jaramillo fue elegida por Tebi Bernal para ser su Jefe de campaña para la gran final del reality del Canal RCN, sin embargo, el deportista ha estado con mala actitud por la decisión de Alexa Torrex de haber elegido a Alejandro.

Ante esta complicada situación, Sofía ha optado por disfrutar de estos días junto a sus excompañeros y otros finalistas.

Precisamente, en medio de una conversación con Valentino, Nicolás, Alexa y Alejandro, la modelo recibió una curiosa pregunta de Valentino que desencadenó en un beso entre ellos.

Sofía Jaramillo besó a Valentino Lázaro. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Valentino Lázaro tras besarse con Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia 3?

Valentino Lázaro le indagó a Sofía Jaramillo si ella tendría una especie de aventura con él y de ser así, hasta qué punto: "Le pregunté si tendría relaciones conmigo".

Ante la pregunta Sofía fue sincera al responderle a Valentino "No amor, no", no obstante, le aseguró que sí le daría un beso: "Un beso sí".

Sin mediar palabra, Sofía se levantó de la silla y se abalanzó hacia Valentino para darle un beso.

Valentino correspondió el beso y no dudó en revelar su encanto, elogiando la boca de su compañera.

Qué grandes labios, se sienten delicioso, mira cómo me puse, sus labios dicen muérdeme.



Todos los que estaban junto a ellos quedaron sorprendidos ante el beso de Sofía, por lo que las bromas y comentarios no faltaron.

Valentino aseguró que, hablando horas antes con Nicolás, él le había confesado que si le gustaran las mujeres su prototipo de mujer sería como Sofía.

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Como era de esperarse este beso entre Sofía Jaramillo y Valentino Lázaro ha provocado múltiples reacciones en redes sociales en donde muchos han empezado a bromear e ilusionarse con un shippeo entre ambos.

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