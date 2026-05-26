Alejandro Estrada y Tebi Bernal tuvieron tensa discusión en La casa de los famosos

Los Jefes de campaña llegaron a La casa de los famosos Colombia 3 para ayudar a los finalistas a lograr quedarse con el premio y apagar las luces de la casa estudio.

¿Por qué discutieron Alejandro Estrada y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia 3?

Alexa Torrex, Mariana Zapata, Sofía Jaramillo y Nicolás Arrieta fueron los elegidos por los finalistas para representarlos y apoyarlos hasta la final del reality del Canal RCN.

Sin embargo, hubo una decisión que puso tenso el ambiente entre dos de los finalistas, esta fue la que tuvo que tomar Alexa Torrex al tener que decidir entre Alejandro Estrada y Tebi Bernal.

La cantante fue elegida por ambos para ser su Jefe de campaña, algo que la puso en una encrucijada, decantándose al final por Alejandro Estrada por su amistad desde el inicio.

Esta decisión no gustó para nada a Tebi Bernal, quien expresó su molestia de inmediato en la gala en vivo, tanto así que se quitó una cadena que ella le había regalado y optó por no saludarla.

Asimismo, su malestar e incomodidad ha hecho que tenga cruces con otros compañeros, como por ejemplo Alejandro Estrada.

Tebi Bernal se molestó con Alexa Torrex y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

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¿Se acabó la amistad de Alejandro Estrada y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia 3?

Alejandro Estrada fue víctima del malestar de Tebi y esto quedó demostrado cuando él se le acercó a hablar y Tebi le contestó de mala manera.

Ahorita le dije negro y me dijo ¿cuál negro? Yo ahorita ningún negro, no tengo cabeza.

Esta mala reacción de Tebi hizo que Alejandro se molestara y le dijera que si quería ponerse en esa tónica competitiva, él también lo haría.

Listo brother, compitamos.

Alejandro Estrada decidió contarle lo sucedido a Nicolás Arrieta, quien le halló la razón y le dio su punto de vista sobre el malestar de Tebi Bernal.

Nicolás aseguró que, la molestia de Tebi era por la decisión de Alexa de no haberlo escogido y por eso, estaba desquitándose con todos a su alrededor.

Sofi, está un poco triste porque Tebi está mal, ella dice que es mi culpa, yo le dije tú no tienes nada que ver, él está decepcionado porque Alexa no lo eligió.

Alejandro Estrada aseguró que, él no tenía la culpa de sus conflictos internos y que a pesar de tenerle un gran cariño no iba a dejar que se comportara así.

No me voy a dejar ganar así, así no juega un ganador.

La conclusión de Alejandro y Tebi fue que Tebi se sintió traicionado con Alexa luego que ella le entregara una cadena, volviese para tener una cena con él y le jurara amor.

yo creo que sentir que Alexa no lo vino a apoyar después que le entregó una cadena y demás.

Este comportamiento de Tebi Bernal ha provocado opiniones divididas en redes sociales, ya que algunos le hallan la razón al deportista y otros a la cantante.