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Giovanny Ayala sembró nuevas dudas sobre su carrera con un reciente video que compartió en redes

Las dudas sobre la carrera de Giovanny Ayala han surgido a partir de las diferencias que ha tenido con colegas del género popular.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Giovanny Ayala no asistió al homenaje de Yeison Jiménez.
Giovanny Ayala ha tenido conflictos con artistas del género popular. Foto: RCN

Seguidores y admiradores de Giovanny Ayala están a la expectativa por la carrera musical de él. En los últimos meses, el artista se ha visto envuelto en polémicas con colegas del género popular como Ciro Quiñonez y Jhonny Rivera.

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De hecho, Ayala fue el único del género que no asistió al funeral de Yeison Jiménez. El cantante decidió evadir ese encuentro para, al parecer, evitar nuevos roces con otros artistas, especialmente, Ciro Quiñonez.

¿Cuál fue el nuevo video que compartió en redes Giovanny Ayala sobre su carrera?

Pues bien, en medio de las dudas sobre el futuro de su carrera, Giovanny ha dado señales de que quiere estar activo en la música y ha apelado a las canciones que lo hicieron famoso a nivel nacional e internacional.

Ayala ha empezado a compartir videos en los que interpreta algunos de sus clásicos, todo esto con la idea de demostrar que no quiere perder la vigencia en la industria.

Giovanny Ayala sigue generando dudas sobre su carrera en la música.
Giovanny Ayala sembró nuevas dudas con el video que compartió en redes. Foto: RCN

Recientemente, se mostró cantando ‘Anoche la escribí’, un tema que sigue sonando con fuerza en emisoras y plataformas digitales, y que en su momento le valió mucho reconocimiento.

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En poco tiempo, la publicación sumó muchos “likes” y comentarios, además, sus fans aprovecharon para expresarle su apoyo y pedirle nuevos éxitos como los que lo hicieron célebre tiempo atrás.

¿Giovanny Ayala ha pensado en retirarse de la música?

Giovanny Ayala, por ahora, no ha anunciado su retiro de la música. Semanas atrás contó que se tomaría un retiro, pero de tipo espiritual, pues quería recargar energías para afrontar nuevos proyectos.

"Me retiro... Me retiro a finales de abril, porque vamos para un retiro espiritual con mi esposa; son los protocolos para el matrimonio”, dijo en aquella ocasión el intérprete de ‘De rodillas te pido’ y ‘De qué te las picas’.

"Yo tengo mucha tela por cortar todavía, gracias a Dios. Espero regalarles a mis seguidores un éxito más y bueno, dejarles todo este legado. Y apenas alcance este éxito, voy a estar más tranquilo para que vengan nuevas generaciones", agregó Ayala en medio de una entrevista radial.

La tensión entre Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez está al máximo, aunque ahora se ha visto involucrado en esa polémica Sebastián, el hijo de Giovanny.

Hija de Giovanny Ayala recibe título profesional y así lo presumió en redes el cantante
Giovanny Ayala se ha visto inmerso en polémicas con Jhonny Rivera y Ciro Quiñonez. (Foto: Canal RCN)

Según se conoció, Sebastián interpuso una demanda contra Ciro al sentir que estaba en riesgo su seguridad. La información revela que el pasado 22 de abril de 2026, el hijo de Giovanny presentó una denuncia ante los organismos de control por delitos graves con el cantante de música popular.

Cabe recordar que el conflicto entre el cantante Ciro Quiñonez y él se intensificó tras un inconveniente ocurrido en octubre de 2024 en un centro comercial de Bogotá.

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Giovanny Ayala decidió no participar en el homenaje hecho a Yeison Jiménez en el Movistar Arena y posteriormente criticó lo visto ahí, afirmando que todo se trataba de un “circo”. Sus palabras molestaron a demás cantantes, pero sobre todo a Ciro, dejando claro que la relación entre él y los Ayala estaba rota.

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