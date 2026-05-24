La recta final de La casa de los famosos Colombia 3 no para de dar contenido a sus fans, y esta vez el huracán no provino de los mismos participantes, sino de una invitada muy especial.

La talentosa cantante de música popular Shaira dio de qué hablar en las redes sociales tras su reciente visita al reality del Canal RCN, donde no solo deleitó a los finalistas con su potente voz, sino que aprovechó el espacio para lanzar picantes e ingeniosas indirectas que dejaron a más de uno pensando dentro de la competencia.

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Shaira soltó “bombitas” a los participantes de La casa de los famosos Colombia

Durante la actividad musical de la noche, la artista santandereana aprovechó la temática de su más reciente sencillo, titulado “No cuenta”, un tema que aborda de frente las dinámicas de las relaciones y los encuentros a escondidas, para lanzar comentarios que los televidentes interpretaron de inmediato como indirectas fulminantes para aquellos participantes cuyas alianzas y romances bajo el techo de La casa de los famosos han estado bajo la lupa del público.

Dichas “bombitas” resonaron en los participantes, quienes sintieron muy propias las indirectas; no obstante, la visita de la cantante no terminó ahí.

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Fans de Shaira crearon un nuevo shippeo con Alejandro Estrada

El verdadero revuelo digital estalló horas después de su salida, cuando la cantante realizó una publicación en sus redes oficiales que los fanáticos no tardaron en desmenuzar. En su dinámica con los seguidores, Shaira dejó una contundente y graciosa frase afirmando que "Alejo me manipuló", haciendo referencia directa al actor y finalista del reality, Alejandro Estrada.

Aunque la declaración de la intérprete se dio en un tono visiblemente jocoso y relajado, la enorme comunidad digital no tardó en reaccionar con total creatividad.

El shippeo de Shaira y Alejandro Estrada que aún no comienza

En cuestión de minutos, los internautas y seguidores de ambos artistas crearon un inesperado "shippeo", el deseo del público de ver a dos personas como pareja, inundando de comentarios las redes sobre la divertida complicidad que se generó entre ellos durante la gala.

Mientras Alejandro Estrada concentra todas sus fuerzas en la gran final con la esperanza de coronarse como el ganador del juego y llevarse el millonario premio a casa, sus fanáticos ya le están buscando pretendientes afuera. Por su parte, Shaira continúa consolidándose como una de las voces juveniles más auténticas de la industria nacional, demostrando que, ya sea con su música o con sus espontáneas declaraciones en internet, sabe perfectamente cómo dar de qué hablar.