Andrés Gómez respondió de frente y sin rodeos sobre lo que piensa del supuesto ‘shippeo’ entre su esposa, Beba de la Cruz, y Alejandro Estrada. Desde el regreso de la barranquillera a la competencia, ha mostrado gran afinidad con el actor.

¿Qué respondió el esposo de Beba ante el supuesto 'shippeo' entre ella y Alejandro Estrada?

La respuesta se dio en medio de una conversación en el jacuzzi, de la que también hicieron parte Valentino Lázaro, Wakanda, amigo de Tebi Bernal, y el propio Alejandro Estrada.

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Todo surgió cuando Valentino le preguntó directamente a Andrés qué pensaba de ese ‘shippeo’ y él sorprendió al dar una respuesta tranquila y sin tapujos.

Beba y Alejandro Estrada se han visto muy cercanos en el regreso de ella a La casa de los famosos. Foto: RCN

Yo sé cómo es ella y, no, no pasa nada. Ella es súper bien, ella se lleva muy bien con los hombres; en cambio las mujeres, no sé por qué le tienen rabia, será por la cara de ella… ni siquiera la conocen y ya están pensando algo raro

Andrés destacó que la relación de Beba con las mujeres siempre ha sido tensionante, mientras que con los hombres ocurre algo totalmente distinto; incluso, lo ha presenciado así en la vida cotidiana.



Lo dicho por Gómez ya había sido expresado por Beba en una ocasión anterior. Tras su eliminación de La casa de los famosos, la influenciadora contó en ‘Buen Día, Colombia’ que tenía mucha afinidad con los hombres, y con las mujeres no pasaba lo mismo.

De hecho, en aquella ocasión, la mujer manifestó que Mariana Zapata era una de sus pocas amigas mujeres, aunque dicho vínculo se terminó rompiendo y ambas quedaron como grandes enemigas.

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Mariana Zapata ya abandonó La casa de los famosos tras ser eliminada, mientras que Beba sigue en competencia y está muy cerca de llegar a la final.

¿Con qué otro habitante de La casa de los famosos fue 'shippeada' Beba de la Cruz?

Alejandro Estrada no es el único hombre con el que Beba ha sido ‘shippeada’. Lo mismo había pasado con el puertorriqueño Jay Torres, incluso, se llegó a especular que algo más podría ocurrir entre ellos.

Jay Torres y Beba hicieron una gran amistad mientras convivieron en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Andrés Gómez también fue consultado por esos acercamientos entre Jay y Beba, pero también les restó importancia y reafirmó que confiaba en su pareja.

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Y es que la barranquillera se ha visto muy cercana a Alejandro Estrada tras ser “resucitada”. La mujer cambió por completo de estrategia y decidió crear un vínculo con Estrada, alejándose cada vez más de Mariana y Juanda Caribe.