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Ornella Sierra demostró qué tanto sabe de fútbol con una curiosa publicación

Ornella Sierra, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, compartió con sus fans los chismes que conoce de algunos jugadores de fútbol.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Ornella Sierra
La influencer barranquillera Ornella Sierra demostró que cuando se trata de chisme futbolero, tiene bastante conocimiento. (Foto del Canal RCN)

La creadora de contenido barranquillera Ornella Sierra, recordada por su paso por La casa de los famosos Colombia y su faceta como host digital, ha generado las risas de sus fans con su estilo particular.

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En una de sus más recientes e interactivas publicaciones, la influenciadora decidió responder de frente a una duda que muchos de sus seguidores tenían: ¿realmente sabe de fútbol? Con su característico carisma y sentido del humor, Ornella confesó que, si bien la táctica en la cancha puede no ser su fuerte, si se trata del panorama de las celebridades del balón, es una experta absoluta.

Ornella Sierra compartió con sus fans qué tanto sabe de los astros del fútbol

Para demostrarlo, la influenciadora armó un divertido "recuento de camerino", repasando los escándalos internacionales y locales que han marcado el mundo de este importante deporte. El viaje mediático arrancó con las rupturas y romances globales más sonados, trayendo a colación la mediática infidelidad de Gerard Piqué a Shakira y los detalles que rodean al entorno del portugués Cristiano Ronaldo y el autoproclamado "marido" de Georgina Rodríguez.

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Subiendo el tono de los chismes, Sierra no dejó pasar los líos de faldas del brasileño Neymar, recordando el viejo y picante triángulo amoroso en el que se vio envuelto cuando se le vinculó con la expareja del cantante colombiano Maluma. En contraste con los escándalos de desamor, Ornella puso una nota de romance al elogiar la estabilidad y el sólido matrimonio de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, consolidada como una de las parejas más queridas del deporte rey.

Ornella Sierra regaló más chismes que rodean a figuras del fútbol internacional

Sin embargo, el repaso no se quedó en el pasado. La barranquillera activó los radares de las tendencias actuales al hablar de los rumores de romance entre la actriz española Ester Expósito y Kylian Mbappé, así como del actual novio de la cantante argentina Tini Stoessel, el centrocampista Rodrigo De Paul.

“A que no esperaban la de Mbappé?”

Para cerrar con broche de oro y conectar con la fibra más sensible de sus compatriotas, Ornella apeló a la memoria histórica de la Selección Colombia, reviviendo con nostalgia y humor el eterno debate nacional sobre el recordado y anulado "gol de Yepes" en el Mundial de Brasil 2014.

Con este derroche de datos, la creadora demostró que el fútbol se vive de muchas maneras y que, en materia de entretenimiento deportivo, nadie le quita la corona.

 

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