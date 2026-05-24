El mundo del entretenimiento sigue con atención cada paso de la maravillosa etapa que vive la actriz Carolina Ramírez, reconocida por su inolvidable papel La hija del mariachi. A sus 42 años, la caleña atraviesa la recta final de su primer embarazo junto a su pareja, el productor argentino Martín Cornide.

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Fiel a su estilo auténtico y cercano, Carolina ha decidido derribar los mitos de la maternidad perfecta en sus redes sociales, compartiendo desde los cambios físicos en su piel hasta sus momentos más personales de preparación para dar la bienvenida a su bebé.

Carolina Ramírez mostró cómo se prepara para el parto de su primer bebé

En una de sus más recientes publicaciones en Instagram, la actriz causó revuelo al mostrarse en una sesión muy especial guiada por una partera. En los videos compartidos, se puede ver a Ramírez recibiendo masajes y técnicas de estimulación, una práctica ancestral enfocada en el bienestar de la madre y el correcto posicionamiento del bebé de cara al nacimiento.

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La presencia de la partera encendió de inmediato las alarmas de sus millones de seguidores, quienes se preguntaban si la carismática actriz ya se encontraba en labor de parto. Ante las dudas, Carolina aclaró de forma contundente que todavía no ha llegado el gran día, especificando que estas sesiones forman parte de su rutina para liberar tensiones corporales propias del tercer trimestre y no un procedimiento de emergencia.

“No estoy en trabajo de parto. Son masajitos del amor”, aseguró para tranquilidad de su comunidad.

Carolina Ramírez genera expectativa por la fecha del nacimiento de su bebé

En sus intervenciones públicas más recientes, como su comentada aparición en la alfombra roja de los Premios Platino en México, la actriz ha insistido en la importancia de "no romantizar" el embarazo, visibilizando los desafíos emocionales y físicos que conlleva.

Con la fecha del nacimiento cada vez más cerca, y manteniendo el misterio de si será niño o niña, Carolina Ramírez disfruta de sus últimos días de gestación cobijada por el cariño de un público que espera con ansias conocer el nuevo "milagro" de su vida.