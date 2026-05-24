Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Carolina Ramírez se prepara para recibir a su primer bebé: “Ya en las buenas manos de la partera”

La actriz Carolina Ramírez enterneció a sus fans con una publicación donde muestra cómo se prepara para la llegada de su primer hijo.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Carolina Ramírez
La actriz compartió con sus fans una sesión de masajes preparatorios para el parto acompañada de una partera experta. (Foto: Cindy Ord / Getty Images via AFP)

El mundo del entretenimiento sigue con atención cada paso de la maravillosa etapa que vive la actriz Carolina Ramírez, reconocida por su inolvidable papel La hija del mariachi. A sus 42 años, la caleña atraviesa la recta final de su primer embarazo junto a su pareja, el productor argentino Martín Cornide.

Artículos relacionados

Fiel a su estilo auténtico y cercano, Carolina ha decidido derribar los mitos de la maternidad perfecta en sus redes sociales, compartiendo desde los cambios físicos en su piel hasta sus momentos más personales de preparación para dar la bienvenida a su bebé.

Carolina Ramírez mostró cómo se prepara para el parto de su primer bebé

En una de sus más recientes publicaciones en Instagram, la actriz causó revuelo al mostrarse en una sesión muy especial guiada por una partera. En los videos compartidos, se puede ver a Ramírez recibiendo masajes y técnicas de estimulación, una práctica ancestral enfocada en el bienestar de la madre y el correcto posicionamiento del bebé de cara al nacimiento.

Artículos relacionados

La presencia de la partera encendió de inmediato las alarmas de sus millones de seguidores, quienes se preguntaban si la carismática actriz ya se encontraba en labor de parto. Ante las dudas, Carolina aclaró de forma contundente que todavía no ha llegado el gran día, especificando que estas sesiones forman parte de su rutina para liberar tensiones corporales propias del tercer trimestre y no un procedimiento de emergencia.

“No estoy en trabajo de parto. Son masajitos del amor”, aseguró para tranquilidad de su comunidad.

Carolina Ramírez genera expectativa por la fecha del nacimiento de su bebé

En sus intervenciones públicas más recientes, como su comentada aparición en la alfombra roja de los Premios Platino en México, la actriz ha insistido en la importancia de "no romantizar" el embarazo, visibilizando los desafíos emocionales y físicos que conlleva.

Con la fecha del nacimiento cada vez más cerca, y manteniendo el misterio de si será niño o niña, Carolina Ramírez disfruta de sus últimos días de gestación cobijada por el cariño de un público que espera con ansias conocer el nuevo "milagro" de su vida.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Koral Costa estalló contra quienes la critican por terminar su relación con Omar Murillo. Omar Murillo

Koral Costa reveló foto de sus inicios con Omar Murillo y le dejó contundente mensaje a sus críticos

Koral La Diva compartió una fotografía de cómo lucía con Omar Murillo tiempo atrás y de paso le respondió a quienes la critican por el final de esa relación.

Ornella Sierra Ornella Sierra

Ornella Sierra demostró qué tanto sabe de fútbol con una curiosa publicación

Ornella Sierra, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, compartió con sus fans los chismes que conoce de algunos jugadores de fútbol.

Greeicy Rendón reaccionó al mensaje que le dedicó Mike Bahía. Greeicy

Mike Bahía declaró su amor por Greeicy con romántico mensaje: “Incendió mi alma”

Mike Bahía despertó todo tipo de comentarios en redes con las amorosas palabras que le dedicó a Greeicy Rendón.

Lo más superlike

Shaira y Alejandro Estrada Alejandro Estrada

Shaira soltó inesperado comentario de Alejandro Estrada y sorprendió a sus fans: “este shippeo si me gusta”

Tras visitar La casa de los famosos Colombia, la cantante Shaira publicó un comentario sobre Alejandro Estrada que emocionó a sus fans.

Giovanny Ayala no asistió al homenaje de Yeison Jiménez. Giovanny Ayala

Giovanny Ayala sembró nuevas dudas sobre su carrera con un reciente video que compartió en redes

Angustia vivió Wendy Guevara cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia Influencers

Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?

Conmoción en el automovilismo: confirman la causa de muerte del piloto fallecido recientemente Viral

¡Conmoción en el automovilismo! Se revela la causa de muerte de reconocido piloto

¿Cómo romper el ayuno correctamente? Salud y Belleza

¿Cómo romper el ayuno correctamente? 6 claves para iniciar el día de forma saludable