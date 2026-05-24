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Juliana Galvis recibió alarmante diagnóstico que cambió su vida: “supliqué a Dios que no me quitara la vista”

La actriz Juliana Galvis, de Las de siempre, reveló como el estrés le generó una extraña enfermedad que, por poco, la deja ciega.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Juliana Galvis reveló la enfermedad que casi la lleva a la ceguera.
Juliana Galvis reveló la enfermedad que casi la lleva a la ceguera. (Foto del Canal RCN)

Los fans de la serie Las de siempre se encuentran a la expectativa tras el anuncio de la recta final de la serie, producción en la cual brilla la actuación de Juliana Galvis, quien interpreta a Silvia Buendía, un personaje que ha demostrado una resiliencia conmovedora mientras intenta reconstruir su vida desde cero tras descubrir que su mundo no era tan idílico como creía.

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Sin embargo, detrás de la aceptación y los elogios para el personaje, la realidad de la actriz santandereana ha estado marcada por batallas personales invisibles y de una enorme gravedad. En una reciente y conmovedora entrevista en el programa digital "Sinceramente Cris", conducido por Cristina Estupiñán, Juliana abrió su corazón y dejó sorprendidos a sus seguidores al revelar que los altos niveles de estrés acumulados la pusieron a un paso de la ceguera.

Juliana Galvis reveló cómo el estrés casi la hace perder la visión

La actriz relató que todo comenzó en el año 2024 cuando empezó a notar alteraciones extrañas en su visión, por lo que acudió al optómetra pensando que simplemente requería renovar la fórmula de sus lentes debido a su miopía. No obstante, el panorama cambió drásticamente tras los exámenes especializados.

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El diagnóstico médico arrojó que padecía de retinopatía central serosa, una enfermedad ocular que genera visión borrosa y distorsionada debido a la acumulación de líquido debajo de la retina.

"Mi primera pregunta fue ¿me puedo quedar ciega? Me dijo: 'no sé, con la retina, no sé'", “supliqué a Dios que no me quitara la vista”

Juliana Galvis reflexionó sobre la importancia del descanso

Lo más alarmante del caso fue que la patología se manifestó de manera atípica en ambos ojos, cuando lo usual es que afecte solo uno. El detonante principal detrás de esta delicada crisis médica fue, de manera contundente, el estrés. La actriz admitió haber vivido momentos de profunda angustia emocional, llegando incluso a suplicarle a Dios que no le quitara la vista para ver crecer a su hija.

Hoy, mientras celebra la espectacular acogida de los capítulos definitivos de Las de siempre, Juliana Galvis utiliza su experiencia como un poderoso llamado de atención sobre la salud mental, recordando que las presiones de la vida diaria y profesional pueden llegar a pasar facturas físicas devastadoras.

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