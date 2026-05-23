Esta es la fecha de la gran final de La casa de los famosos 2026 y de Las de siempre
La casa de los famosos Colombia y Las de siempre llegan a su final, y esta es la fecha confirmada por el Canal RCN.
Dos grandes producciones del Canal RCN llegan a su final. Ya está confirmada la fecha en la que conoceremos el nombre del ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y el desenlace de la historia de Lucía, Mónica, Silvia y Tania en Las de siempre.
Tras más de cuatro meses de convivencia, llega el final de la competencia que puso a prueba a 28 celebridades. En las últimas semanas, los famosos vivieron momentos de tensión y drama, pero también situaciones de amor y alegría.
Por su parte, Las de siempre nos mostró la historia de cuatro amigas que afrontan tristezas, decepciones y alegrías mientras lidian con sus propias vidas.
¿Cuándo es la Gran Final de La casa de los famosos 2026 y de Las de siempre?
El viernes 29 de mayo es la gran final de La casa de los famosos Colombia. Desde las 8:00 pm podrás disfrutar de los momentos definitivos de esta temporada y cuyo ganador se unirá a un selecto grupo del que ya hacen parte Karen Sevillano y Altafulla.
Al finalizar, empezará el capítulo final de Las de siempre. Ese día viviremos las emociones finales de una historia que atrapó a los colombianos en los últimos meses.
A través de la pantalla del Canal RCN y de nuestra app oficial podrás disfrutar del desenlace de estas grandes producciones.
¿De qué tratan La casa de los famosos Colombia y Las de siempre?
La casa de los famosos Colombia arrancó con la participación de 24 celebridades, quienes se pusieron a prueba con diferentes retos y situaciones propuestas por El Jefe.
Posicionamientos, brunch, juicios, salvaciones, pruebas de liderazgo; esta temporada contó con muchos condimentos que, de seguro, la harán inolvidable para los colombianos.
Alejandro Estrada y Tebi Bernal ya son finalistas de esta tercera temporada. Dos famosos más se unirán a ellos: dichos nombres se conocerán entre Valentino Lázaro, Beba y Juanda Caribe.
Cabe destacar que, Karen Sevillano fue la ganadora de la primera temporada, mientras que Altafulla hizo lo propio en la segunda. Karen logró superar en votaciones a Julián Trujillo, mientras que el barranquillero recibió más apoyo que Melissa Gate.
Las de siempre, por su parte, se centra en la historia de una ejecutiva que se enfrenta a la caída de la vida que durante años creyó perfecta. Lucía Durán tiene dos amigos y una hermana que gozan de una gran unión, pero esa misma amistad es puesta a prueba durante distintos momentos.
Cada una atraviesa procesos distintos, pero todas comparten la necesidad de cuestionarse quiénes son y qué quieren a partir de ese momento.
Estas realidades se entrelazan y muestran cómo el apoyo entre amigas se convierte en un aspecto fundamental para reconstruirse y avanzar.
Este viernes 29 de mayo no te despegues de la señal de RCN y disfruta de la Gran Final de La casa de los famosos Colombia y Las de siempre.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike