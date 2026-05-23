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Esperanza Gómez confesó romance oculto con reconocido cantante del Binomio de Oro: “hicimos de todo”

La actriz de contenido para mayores habló sobre el romance que vivió años atrás con Jean Carlos Centeno y sorprendió con inéditas confesiones sobre su relación.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Esperanza Gómez confesó romance oculto con reconocido cantante del Binomio de Oro
Esperanza Gómez confesó romance oculto con reconocido cantante del Binomio de Oro: “hicimos de todo” (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

Esperanza Gómez volvió a dar de qué hablar luego de compartir detalles inéditos sobre su vida sentimental durante una entrevista radial, donde sorprendió al confirmar el romance que tuvo años atrás con un reconocido cantante vallenato.

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La actriz de contenido para mayores habló abiertamente sobre aquella etapa de su vida y confirmó que sí existió una relación cercana con Jean Carlos Centeno, una historia que durante mucho tiempo estuvo rodeada de rumores.

¿Qué dijo Esperanza Gómez sobre su romance con Jean Carlos Centeno?

Durante la conversación, Esperanza Gómez fue cuestionada sobre los comentarios que durante años han circulado acerca de una supuesta relación con el cantante del Binomio de Oro.

La actriz decidió aclarar la situación y confesó que sí tuvo un romance con Jean Carlos Centeno cuando ambos eran más jóvenes.

Sin embargo, dejó claro que nunca llegaron a tener una relación formal ni se convirtieron oficialmente en pareja.

Esperanza reveló que en aquella época ella se encontraba en otra relación sentimental y que comenzó a salir con el cantante sin que su entonces novio supiera lo que estaba ocurriendo.

Según explicó, aunque el romance no avanzó a una relación seria, sí compartieron varios momentos juntos y tuvieron una conexión.

La actriz también contó que, después de varias salidas, decidió sincerarse con el cantante y le confesó que tenía pareja.

“Nosotros nunca fuimos novios. Yo de hecho tenía novia y le estaba poniendo los cachos a mi exnovio en esa época”

Esperanza Gómez hizo picante confesión sobre reconocido artista del Binomio de Oro
Esperanza Gómez hizo picante confesión sobre Jean Carlos Centeno (Foto Canal RCN)

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¿Qué más confesó Esperanza Gómez sobre el cantante vallenato?

Además de hablar sobre cómo inició el romance, Esperanza Gómez sorprendió con algunas confesiones sobre la química que existió entre ambos.

La actriz aseguró que, aunque no sabe cómo maneja hoy en día su “osito dormilón”, en su época lo hacía muy bien.

También confesó que siempre se ha sentido atraída por los hombres inteligentes, aunque admitió que una buena voz puede conquistarla fácilmente.

Por eso, según dijo, el cantante vallenato tenía “el combo completo”, algo que terminó llamando mucho su atención en ese momento de su vida.

Las declaraciones no tardaron en viralizarse y muchos usuarios reaccionaron sorprendidos por la sinceridad con la que Esperanza habló sobre aquella historia del pasado.

Esperanza Gómez destapó detalles de su historia con Jean Carlos Centeno
Esperanza Gómez destapó detalles de su historia con Jean Carlos Centeno (Foto freepik)
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