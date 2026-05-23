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Ella es Melissa Martínez, la mujer que es shippeada con Altafulla: ¿a qué se dedica?

Altafulla ha sido tendencia tras ser shippeado con reconocida periodista colombiana tras comentarios que le hizo en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es Melissa Martínez, la mujer que es shippeada con Altafulla: ¿a qué se dedica?
¿Quién es la mujer que es shippeada con Altafulla? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Andrés Altafulla se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por varias publicaciones compartidas en sus redes en las que apareció con una misteriosa mujer.

Así también, Altafulla ha generado una gran variedad de opiniones en las distintas plataformas digitales tras hacerle varios comentarios a una mujer con quien aparentemente no solo tiene un shippeo, sino que también, aparentemente sería su nueva pareja.

Por esta razón, Altafulla ha generado múltiples comentarios en las redes sociales tras repostear en sus redes un video de la mujer junto a un corazón.

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¿Quién es la mujer con la que Altafulla es shippeado en sus redes sociales?

Es clave mencionar que Altafulla se ha adquirido gran visibilidad a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por mantenerlos informados acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

Ella es Melissa Martínez, la mujer que es shippeada con Altafulla: ¿a qué se dedica?
Altafulla reaccionó a la publicación de Melissa Martínez. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Altafulla compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, el video que compartió Melissa Martínez en sus redes sociales.

En el video se evidencia que Melissa Martínez cantó una de las canciones de Altafulla junto a un inesperado comentario que hizo, pues expresó las siguientes palabras:

“Se nota que no estoy en Barranquilla, Altafulla mandándome detallitos de Estados Unidos”, agregó Melissa en la descripción de la publicación.

Así también, varios navegantes se han preguntado acerca de lo que hace Melissa, pues, es una reconocida periodista, quien ha tenido la oportunidad en compartir varios detalles de su vida en sus redes sociales.

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¿Qué le respondió Altafulla a Melissa Martínez tras su reciente publicación?

Tras la reciente publicación que compartió Melissa en sus redes sociales, se evidencia que Altafulla le respondió de manera cariñosa, pues, le dijo lo siguiente:

Ella es Melissa Martínez, la mujer que es shippeada con Altafulla: ¿a qué se dedica?
Esta fue la publicación que Melissa Martínez compartió en sus redes. | Foto: Canal RCN

“Melissa, te amo. Vámonos para Barranquilla ya”, expresó Altafulla en la reciente publicación de la periodista.

Aunque por el momento Altafulla ni Melissa han confirmado tener una relación sentimental, internautas les han creado un presunto shippeo al respecto.

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