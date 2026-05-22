J Balvin rompió el silencio sobre su colaboración con BTS: ¿por qué no ha salido?

El cantante paisa, J Balvin, se volvió viral en redes sociales luego de que desempolvaran un video de él, hablando sobre su colaboración con la boyband coreana BTS (Bangtan Boys).

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Justo las ARMY's, fanáticas del grupo de k-pop, fueron quienes revivieron un video del colombiano hablando sobre su trabajo junto a Jimin, Jin, RM, Suga, J-Hope, Tae y Jung Kook.

Este recuerdo lo trajeron al presente preguntándose si J Balvin ya habría superado la tusa por lo que su colaboración no se ha estrenado y sin duda, esto generó reacciones en redes.

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Por un lado, aunque el clip causa gracia por la forma en la que habló Jose, también genera nostalgia, además que esta habría sido una colaboración bastante esperada no solo pro las fans de BTS en Colombia, sino por los mismos cantantes.

¿Qué dijo J Balvin al responder con nostalgia sobre su colaboración con BTS?

El video que circula en redes es del 2024, pues a través de un live, J Balvin le respondió a una seguidora la pregunta sobre trabajar junto a algún artista o agrupación de k-pop.

Así habló J Balvin sobre la colaboración que grabó con BTS. (AFP/Meg Oliphant)

“Yo grabé una canción con BTS que, nunca ha salido o aún no ha salido, porque no sabemos qué pase con la vida”, dijo el paisa.

Como se mencionó anteriormente, este clip salió a la luz generando muchas reacciones por la forma en la que lo dijo Balvin, mostrando una desazón y hasta decepción por el tema.

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De hecho, el recuerdo se volvió viral porque en octubre de este año, BTS estará en Colombia presentándose por primera vez.

¿Cómo se dio la colaboración entre J Balvin y BTS?

J Balvin dejó ver su desazón al hablar de BTS y su canción inédita. (AFP/ANGELA WEISS)

J Balvin no dio muchos detalles sobre cómo surgió o cómo se grabo la canción con BTS, pero los rumores sobre su colaboración surgieron en 2022, cuando el paisa subió una foto junto a seis de los miembros de la banda.

De hecho, dos de los integrantes de la boyband habrían revelado por su parte que, si pudiesen colaborar con un artista latino, les gustaría que fuera con J Balvin, según lo que dijo J – Hope y Jung Kook en su momento.