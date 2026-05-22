Shakira mostró el adelanto del video oficial de la canción del mundial "Dai Dai" junto a Burna Boy

Shakira sorprendió al mundo al mostrar un adelanto de la canción y el video oficial del mundial “Dai Dai” junto a Burna Boy.

Shakira será la encargada de cantar la canción oficial del mundial de fútbol. (Foto: Jaime Saldarriaga/AFP)

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El video fue subido por ella misma a su cuenta de Instagram y se le puede ver junto a un grupo de niños bailarines en varias locaciones que hacen referencia a todas las selecciones que se darán cita en el evento deportivo más importante del planeta.

¿Cuándo es el lanzamiento oficial de "Dai Dai", canción de Shakira para el mundial de fútbol?

Shakira les pregunta a sus seguidores si están listos y anuncia que mañana saldrá a la luz de manera oficial y completa por todas las plataformas digitales.

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¿Por qué Shakira está haciendo una convocatoria para el mundial de fútbol 2026?

Asimismo, la cantante colombiana está haciendo una convocatoria mediante las redes para escoger a su grupo de bailarines para el show de medio tiempo que está preparando.

La barranquillera ya escogió a un primer grupo que es de Uganda para que se sumen al espectáculo que promete estar igual o mejor al que realizó en la NFL.

La artista estará en el mundial junto a la selección en representación de los colombianos, convirtiéndose en una de las pocas celebridades en participar en los eventos deportivos más importantes e influyentes del mundo.

La canción, con ritmos globales y fusiones africanas, busca transmitir un mensaje de unión y celebración.

Para sus seguidores, el anuncio fue motivo de orgullo y emoción, pues la barranquillera vuelve a ser protagonista de un evento que reúne a millones de personas.

La convocatoria que Shakira lanzó en redes sociales para elegir a sus bailarines ha generado gran interacción.

Miles de grupos alrededor del mundo han compartido sus videos con la esperanza de ser seleccionados.

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La mezcla de culturas, la energía de los bailarines y la fuerza de la canción “Dai Dai” apuntan a un momento histórico en el mundial.

Solo hasta el próximo 11 de junio conoceremos en detalle todo el montaje, la producción y las coreografías que acompañarán a la colombiana en el escenario mundialista.

La expectativa crece entre sus seguidores y los fanáticos del fútbol, quienes esperan ver cómo Shakira combinará su energía con la fuerza de “Dai Dai” en un espectáculo que promete ser histórico y que quedará grabado en la memoria.