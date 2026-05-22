Alejandro Estrada sufrió aparatosa caída en La casa de los famosos; ¿seguirá en competencia?

Alejandro Estrada sufrió una caída en La casa de los famosos Colombia 3.

Alejandro Estrada es el primer finalista de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo fue la caída de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3

En medio de las dinámicas y los juegos que los participantes están realizando junto a sus familiares, el actor cucuteño pisó una escoba y terminó en el suelo ante la sorpresa y la risa de sus compañeros.

Sin embargo, el golpe le habría afectado una de sus rodillas porque se le ve cojeando por un momento.

La situación no fue grave ni pasó a mayores ya que Alejandro pudo hacer con normalidad la prueba de beneficio y castigo en la que debía hacer de jinete y sortear una serie de obstáculos que incluyeron saltos, lo que quiere decir que fue un dolor momentáneo.

Por otro lado, la prueba de beneficio y castigo puso a prueba las destrezas físicas de los famosos y los ganadores tendrán una cena especial para cuatro personas, mientras que los perdedores deberán probar varios niveles de picantes.

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¿Hasta cuándo estarán los familiares de los participantes en La casa de los famosos Colombia 3?

Asimismo, los familiares permanecerán en la casa hasta mañana. Su presencia ha sido clave para motivar a los concursantes y darles un respiro en medio de la tensión que genera estar tan cerca de la final.

Este domingo se conocerá finalmente cómo queda conformada la gran final de la competencia, un momento esperado por los seguidores que han seguido cada detalle de la temporada.

La expectativa es alta, pues cada prueba, cada victoria y cada caída han marcado el rumbo de los participantes y han definido quiénes lograron mantenerse firmes hasta el último tramo del reality.

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La salida de los familiares marcará el cierre de una semana intensa y dará paso a la definición de los finalistas que se enfrentarán en la última gala.

Con Alejandro Estrada ya asegurado en la final y Tebi con la posibilidad de salvarse, la atención se centra en los demás concursantes y en cómo el público decidirá quiénes completan el grupo que disputará el premio de los 400 millones de pesos.