Marilyn Patiño habría lanzado indirecta a Johanna Fadul en medio de la polémica con Mariana Zapata: "Amigas"

Marilyn Patiño le lanza una nueva indirecta a Johanna Fadul, luego del enfrentamiento público que protagonizaron.

Marilyn Patiño aseguró que sus "amigas" mienten. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Viral ¿Medicina Legal determinó la causa de muerte de Yulixa Toloza? Esto se sabe

¿Por qué fue el enfrentamiento entre Marilyn Patiño y Johanna Fadul?

Mariana Zapata salió de La casa de los famosos Colombia 3, acusando a Patiño de ser una de las responsables de la funa que estaba recibiendo en redes sociales, al supuestamente decir que ella y Juanda Caribe se habían besado en el confesionario del programa.

Marilyn salió a contradecir a Mariana, sin embargo, Johanna Fadul intervino en la disputa y apoyó a la paisa diciendo que Marilyn sí había dicho eso y que ahora no quiere aceptarlo después de ver el daño que había causado.

Este comentario ocasionó que Patiño tratara de desleal a Fadul y le pidiera pruebas sobre lo que estaba diciendo.

Artículos relacionados Viral Salen a la luz nuevas fotos de Yulixa Toloza antes de su trágica muerte

Johanna respondió con otro video en el que aseguró no entender la reacción de su colega, pues considera que ella sabe lo que dijo.

A pesar de que Marilyn tomó la decisión de bloquear a Johanna de las redes sociales, sigue lanzando dardos a su excompañera de reality, alegando que mientras ella está trabajando, su “amiga” anda hablando cualquier cosa en las plataformas digitales.

Artículos relacionados La Segura Greeicy tuvo inapropiado gesto con Ignacio Baladán frente a La Segura; ¿se molestó la influenciadora?

¿Cómo reaccionó Mariana Zapata a las declaraciones de Marilyn Patiño?

Mariana, por su parte, manifestó que no piensa entrar en un conflicto con Patiño porque eso sería darle importancia a sus palabras y darle visibilidad en un momento que ella considera como el despegue de su carrera en el entretenimiento nacional.

Asimismo, Mariana dijo que no estaba esperando a Juanda Caribe y que solo lo considera un buen amigo dentro y fuera del reality.

La creadora de contenido aclaró que su vínculo con el humorista costeño siempre ha sido de apoyo y complicidad, pero sin un trasfondo romántico.

Mientras tanto, Juanda, esperanzado, le dedicó unas palabras al sentir su ausencia en el juego, reconociendo que su salida lo dejó en una posición vulnerable y que extraña el respaldo que ella le brindaba en momentos de tensión.

El costeño expresó que, si logra llegar a la final, sueña con que Mariana vuelva para ser su jefa de campaña.