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Marilyn Patiño habría lanzado indirecta a Johanna Fadul en medio de la polémica con Mariana Zapata: "Amigas"

Marilyn Patiño compartió un mensaje que fue interpretado como indirecta a Johanna Fadul en medio de la disputa con Mariana Zapata.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Marilyn lanza indirecta.
Marilyn lanza indirecta a las falsas amigas. (Fotos: Canal RCN)

Marilyn Patiño le lanza una nueva indirecta a Johanna Fadul, luego del enfrentamiento público que protagonizaron.

Marilyn Patiño aseguró que sus "amigas" mienten.
Marilyn Patiño aseguró que sus "amigas" mienten. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué fue el enfrentamiento entre Marilyn Patiño y Johanna Fadul?

Mariana Zapata salió de La casa de los famosos Colombia 3, acusando a Patiño de ser una de las responsables de la funa que estaba recibiendo en redes sociales, al supuestamente decir que ella y Juanda Caribe se habían besado en el confesionario del programa.

Marilyn salió a contradecir a Mariana, sin embargo, Johanna Fadul intervino en la disputa y apoyó a la paisa diciendo que Marilyn sí había dicho eso y que ahora no quiere aceptarlo después de ver el daño que había causado.

Este comentario ocasionó que Patiño tratara de desleal a Fadul y le pidiera pruebas sobre lo que estaba diciendo.

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Johanna respondió con otro video en el que aseguró no entender la reacción de su colega, pues considera que ella sabe lo que dijo.

A pesar de que Marilyn tomó la decisión de bloquear a Johanna de las redes sociales, sigue lanzando dardos a su excompañera de reality, alegando que mientras ella está trabajando, su “amiga” anda hablando cualquier cosa en las plataformas digitales.

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¿Cómo reaccionó Mariana Zapata a las declaraciones de Marilyn Patiño?

Mariana, por su parte, manifestó que no piensa entrar en un conflicto con Patiño porque eso sería darle importancia a sus palabras y darle visibilidad en un momento que ella considera como el despegue de su carrera en el entretenimiento nacional.

Asimismo, Mariana dijo que no estaba esperando a Juanda Caribe y que solo lo considera un buen amigo dentro y fuera del reality.

La creadora de contenido aclaró que su vínculo con el humorista costeño siempre ha sido de apoyo y complicidad, pero sin un trasfondo romántico.

Mientras tanto, Juanda, esperanzado, le dedicó unas palabras al sentir su ausencia en el juego, reconociendo que su salida lo dejó en una posición vulnerable y que extraña el respaldo que ella le brindaba en momentos de tensión.

El costeño expresó que, si logra llegar a la final, sueña con que Mariana vuelva para ser su jefa de campaña.

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