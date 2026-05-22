Mariana Zapata recibió un llamativo viaje como regalo de bienvenida: ¿cuál es el destino?

Mariana Zapata, reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, volvió a Medellín tras su salida del programa y fue recibida con un detalle especial de bienvenida: un viaje sorpresa que ha generado expectativa entre sus seguidores sobre el destino elegido y los planes que tendrá en su regreso a la vida fuera de la competencia.

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¿Quién le regaló un llamativo viaje a Mariana Zapata tras salir de La casa de los famosos?

Luego de recuperar sus redes sociales por completo, Mariana Zapata decidió compartir parte de lo que ha sido su bienvenida en Medellín, tras un día de haber sido eliminada de La casa de los famosos Colombia.

Mariana Zapata mostró los regalos que recibió en su bienvenida a Medellín. (Foto de Mariana Zapata: Canal RCN)

La joven influenciadora presumió los regalos que ha recibido por parte de su fandom, pero sobre todo el de sus amigas, quienes la sorprendieron con un llamativo viaje para compartir juntas.

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En el video, reposteado a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, se ve a Mariana Zapata sentada en su cama mientras abre un sobre entregado por dos de sus mejores amigas, en el que le hacen una invitación a un viaje para compartir juntas.

“¿Qué es esto? ¿Un viaje? Me encanta, lo necesito. Las tres solas, sin nadie, las amo”, mencionó Mariana al percatarse del regalo.

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El gesto rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron el detalle y el apoyo de sus amigas en este nuevo capítulo para la influenciadora. Ahora la expectativa crece entre sus fans, que esperan conocer cuál será el destino elegido para este llamativo viaje.

¿A dónde viajará Mariana Zapata junto a sus amigas?

Pues en la tarjeta entregada a Mariana Zapata sus amigas especificaron que el destino y la fecha de este viaje debía ser planeado entre las tres debido a la apretada agenda que la influenciadora paisa tendrá durante los próximos meses.

Mariana Zapata ya se encuentra en Medellín tras su eliminación en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, Zapata ya adelantó a dónde le gustaría ir: cualquier destino donde el mar sea el principal atractivo, pues busca realizar un ritual para alejar la mala suerte de su vida, especialmente por todo lo que ha enfrentado tras su salida de La casa de los famosos Colombia.