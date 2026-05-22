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Altafulla causó rumores de romance tras compartir romántico video con misteriosa mujer, ¿quién es?

Andrés Altafulla apareció con misteriosa mujer y desató rumores de nuevo romance en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Video romántico de Andrés Altafulla con misteriosa mujer causó revuelo entre seguidores
Andrés Altafulla sorprendió con romántico video y usuarios creen que tendría nueva novia. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Andrés Altafulla reapareció en redes sociales y sorprendió a sus seguidores al compartir mensajes románticos y un video que llamó la atención, generando rumores sobre un posible nuevo amor.

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¿Qué mostró Andrés Altafulla que desató rumores de nuevo romance?

Como bien se conoce, el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia ha estado enfocado en el lanzamiento de su música y otros proyectos desde su salida del reality.

Desde su relación con Karina García no se le había conocido públicamente otra pareja, aunque en varias ocasiones surgieron rumores sobre posibles acercamientos sentimentales.

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A través de sus redes sociales, el cantante barranquillero compartió un video en el que aparece acostado sobre el pasto en medio de un picnic.

Video romántico de Andrés Altafulla con misteriosa mujer causó revuelo entre seguidores
Andrés Altafulla sorprendió con romántico video y usuarios creen que tendría nueva novia. (Foto: Canal RCN)

En las imágenes se observa un mantel, fichas de Jenga, mientras una mujer, cuya identidad no se muestra, es quien lo está grabando. Altafulla aparece comiendo uvas que ella le da y mostrando una actitud bastante romántica.

“Hace rato que no me la vacilaba, pero hoy la vacilé”, escribió el cantante junto a un emoji de corazón atravesado por una flecha en la descripción del video.

Por supuesto, los comentarios no tardaron en aparecer y muchos usuarios comenzaron a preguntarse quién sería la misteriosa mujer que aparecía junto al artista.

¿Quién sería la mujer que aparece con Altafulla en romántico video?

Entre los comentarios, uno llamó especialmente la atención cuando un usuario escribió: “O sea que Yina tenía razón”, haciendo referencia a algunos comentarios que la creadora de contenido ha hecho este tema.

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Tras el comentario, varios comenzaron a mencionar nombres de posibles mujeres relacionadas con el cantante.

Algunos aseguraron que podría tratarse de Melissa Gate, mientras otros mencionaron a otras famosas por detalles como el color de las uñas y un anillo que se alcanzaba a ver en el video.

Video romántico de Andrés Altafulla con misteriosa mujer causó revuelo entre seguidores
Andrés Altafulla sorprendió con romántico video y usuarios creen que tendría nueva novia. (Foto: Canal RCN)

Finalmente, también podría tratarse de que el fragmento compartido haría parte del video de su canción: “Hace rato no me la vacilaba” y la persona que aparece corresponde a la modelo de la canción.

No obstante, Altafulla ha compartido en su cuenta de Instagram varios mensajes románticos sin revelar la identidad de la persona, lo que aumentó las especulaciones de sus seguidores sobre un posible nuevo romance que estaría manejando de manera discreta.

 

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