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Isacc Carvajal rompió el silencio tras acusaciones que lo vinculan con la ex de su hermano Mateo

Isaac Carvajal se pronunció sobre los rumores que lo vinculan de nuevo con Stephanie Ruiz, ex de su hermano.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Isaac Carvajal rompió el silencio tras rumores con la exnovia de Mateo Carvajal
Isaac Carvajal negó rumores sobre Stephanie Ruiz y habló de su distancia con Mateo. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Isaac Carvajal rompió el silencio luego de que nuevamente surgieran rumores que lo relacionan con Stephanie Ruiz, expareja de su hermano Mateo Carvajal.

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¿Por qué volvieron los rumores sobre Isaac Carvajal y Stephanie Ruiz?

Desde hace un tiempo comenzaron a circular imágenes en redes sociales en las que se veía a Isaac compartiendo con la modelo, por lo que generó comentarios y especulaciones en redes sociales.

La polémica aumentó aún más porque desde hace un tiempo también se rumoraba que Mateo Carvajal no tendría una buena relación con su hermano Isacc.

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Recientemente, Mateo Carvajal apareció junto a La Liendra en un video en redes sociales donde el creador de contenido le preguntó directamente a si actualmente se hablaba con su hermano Isaac.

Isaac Carvajal rompió el silencio tras rumores con la exnovia de Mateo Carvajal
Isaac Carvajal negó rumores sobre Stephanie Ruiz y habló de su distancia con Mateo. (Foto: Canal RCN)

Ante la pregunta, Mateo dejó claro que no mantienen comunicación en este momento.

Tras estas declaraciones, varios programas de entretenimiento y páginas de redes sociales comenzaron nuevamente a relacionar el supuesto distanciamiento entre los hermanos con Stephanie Ruiz.

Los rumores apuntaban a que la razón de la mala relación sería el supuesto vínculo cercano entre Isaac y la expareja de Mateo Carvajal.

¿Qué dijo Isaac Carvajal sobre las acusaciones de romance con la ex de su hermano?

La situación tomó más fuerza luego de que Stephanie Ruiz reaccionara recientemente en sus redes sociales criticando especialmente a un programa de entretenimiento que habló sobre la polémica y los rumores relacionados con este tema.

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Luego de toda la polémica que volvió a surgir en redes sociales, Isaac Carvajal decidió pronunciarse públicamente, a través de un comentario de un video que contaba que pasó.

El hermano de Mateo compartió un mensaje en el que respondió directamente a las especulaciones que lo vinculan sentimentalmente con Stephanie Ruiz.

“Es verdad que no nos hablamos, pero esa no es la razón, que la cuente 😌”, escribió inicialmente Isaac.

Isaac Carvajal rompió el silencio tras rumores con la exnovia de Mateo Carvajal
Isaac Carvajal negó rumores sobre Stephanie Ruiz y habló de su distancia con Mateo. (Foto: Canal RCN)

Además, también dejó claro que, según él, el distanciamiento con su hermano no tendría relación con la modelo.

“Es mentira que la razón sea mi amistad con Stephanie, él lo sabe”, agregó en otro mensaje.

Isaac también aseguró que nunca haría algo que afectara a su hermano y respondió a quienes lo han criticado por esta situación: “No haría eso con un hermano, yo no soy el mal hermano”, expresó.

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