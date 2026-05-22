Mike Bahía arremetió físicamente contra Ignacio Baladán tras viral gesto de Greeicy: así reaccionó

La cantante Greeicy Rendón volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de protagonizar un inesperado momento junto al creador de contenido Ignacio Baladán durante el lanzamiento de su nueva producción musical Candela.

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El divertido momento rápidamente se viralizó y terminó generando cientos de reacciones entre seguidores, especialmente por la posterior respuesta de Mike Bahía, pareja de la artista.

Mike Bahía “encaró” a Ignacio Baladán luego del comentado video con Greeicy (Foto Canal RCN) (Foto Arturo Holmes / AFP)

¿Qué pasó entre Greeicy Rendón e Ignacio Baladán?

La cantante caleña realizó el lanzamiento oficial de su nueva producción titulada Candela, donde invitó a varios creadores de contenido y figuras del entretenimiento para acompañarla en la celebración.

En un video, se observa cómo Greeicy abraza al chef y luego le pide permiso a La Segura para tocarle la parte posterior.

Segundos después, y en medio de las risas de los presentes, la cantante le agarró el glúteo a Ignacio y reaccionó sorprendida por la “firmeza” del creador de contenido.

La reacción de Baladán no tardó en llamar la atención de los usuarios, pues apenas escuchó la petición de Greeicy abrió los ojos sorprendido y quedó impactado durante toda la situación.

El video fue compartido por el propio Ignacio Baladán en su cuenta de Instagram y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde muchos usuarios comentaron el momento entre risas y sorpresa.

Por su parte, La Segura también reaccionó al clip y aseguró en tono divertido que Greeicy era la única persona que tenía permitido agarrar esas confianzas con su esposo frente a ella.

Mike Bahía sorprendió con reacción física a Ignacio Baladán tras video de Greeicy (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Mike Bahía al viral video?

Horas después de que el video comenzara a viralizarse, Ignacio Baladán compartió nuevas fotografías junto a Mike Bahía.

En una de las imágenes ambos aparecen abrazados y sonriendo frente a la cámara, mientras Ignacio escribió la palabra “facha”. Sin embargo, la segunda foto fue la que más llamó la atención.

El creador de contenido publicó una imagen acompañada del mensaje: “Después de ver el video”, donde se ve a Mike sujetándolo del cuello en tono humorístico.

Aunque todo ocurrió entre risas y bromas, el momento terminó convirtiéndose en uno de los más comentados del lanzamiento de Candela en redes sociales.