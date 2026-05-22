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Murió el reconocido saxofonista de la legendaria banda de rock Pink Floyd; esto se sabe

El reconocido guitarrista David Gilmour confirmó el fallecimiento del saxofonista de Pink Floyd, Dick Parry.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Murió Dick Parry, saxofonista de Pink Floyd que participó en “Money” y “Us and Them”
Dick Parry, histórico saxofonista de Pink Floyd, murió y David Gilmour lo despidió. (Fotos: Freepik)

La música está de luto tras conocerse la muerte de Dick Parry, reconocido saxofonista que hizo parte de la reconocida y legendaria agrupación de rock, Pink Floyd.

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¿Cómo confirmó David Gilmour la muerte de Dick Parry?

El legendario saxofonista británico Dick Parry falleció este 22 de mayo de 2026 a los 83 años. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.

La noticia fue confirmada por David Gilmour, guitarrista de Pink Floyd, a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje tras la larga amistad y las colaboraciones musicales que hicieron parte de su juventud.

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Parry fue una de las figuras que aportó el sonido de saxofón en canciones que con el paso de los años se convirtieron en clásicos del rock.

Murió Dick Parry, saxofonista de Pink Floyd que participó en “Money” y “Us and Them”
Dick Parry, histórico saxofonista de Pink Floyd, murió y David Gilmour lo despidió. (Foto: AFP)

Su trabajo quedó registrado en temas como “Money”, “Us and Them” y “Shine On You Crazy Diamond”, que hacen parte de álbumes emblemáticos de la agrupación británica.

Además de participar en varias producciones de Pink Floyd, el músico también acompañó a David Gilmour en diferentes proyectos por fuera de la banda.

¿Cuál fue el mensaje de David Gilmour tras la muerte de Dick Parry?

El guitarrista recordó que conoció al saxofonista cuando ambos tenían 17 años y que desde entonces comenzaron a tocar juntos en distintas agrupaciones antes de sus carreras profesionales.

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“Su sensibilidad y tono hacen que su saxo sea inconfundible”, expresó el músico al mencionar algunas de las grabaciones en las que trabajaron juntos.

Tras la publicación, cientos de fanáticos de la legendaria banda de rock han expresado sentidos mensajes y recordaron las icónicas canciones en las que se escucha el saxofón de Dick.

Murió Dick Parry, saxofonista de Pink Floyd que participó en “Money” y “Us and Them”
Dick Parry, histórico saxofonista de Pink Floyd, murió y David Gilmour lo despidió. (Foto: Freepik)

El saxofonista integró la banda que acompañó a Gilmour y al tecladista Rick Wright durante la gira On An Island en 2006.

También estuvo presente en el concierto benéfico Live 8 realizado en 2005, evento que hizo parte del reencuentro de los integrantes clásicos de Pink Floyd después de varios años alejados de los escenarios.

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